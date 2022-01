Accoltella il marito dopo un litigio

Una 36enne ha tentato di tagliare la gola al marito, anch’egli 36enne. E’ accaduto, nella notte tra venerdì e sabato, in un’abitazione di San Marzano di San Giuseppe. L’uomo è salvo per miracolo dopo che la lama ha sfiorato di pochi millimetri l’arteria del collo. Il grave episodio sarebbe avvenuto dopo una lite. E’ stato lo stesso ferito a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I sanitari dopo aver tamponato la ferita, lo hanno condotto all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Al pronto soccorso i medici hanno suturato la ferita disponendo il trasferimento del 36enne all’ospedale Ss. Annunziata di Taranto. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare. Ancora non chiare le ragioni della violenta aggressione sulla quale ora stanno indagando i carabinieri della Stazione di San Marzano di San Giuseppe e della Compagnia di Manduria.