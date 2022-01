Confiscati dalla Direzione Antimafia beni per cinque milioni di euro

La Direzione investigativa antimafia ha eseguito, a Taranto e provincia, un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale di Lecce – Prima Sezione Penale – Misure di Prevenzione. Si tratta di un patrimonio dal valore di oltre 5 milioni di euro riconducibile al cinquantatreenne Giuseppe Catapano, un imprenditore che opera nel settore della commercializzazione di mitili.

L’uomo è ritenuto socialmente pericoloso sulla base delle risultanze emerse dalla indagini condotte dalla Dia e coordinate dalla Dda di Lecce e a seguito di vicende giudiziarie che si sono concluse con condanna per associazione di tipo mafioso, estorsione e violazione della disciplina sulla detenzione delle armi. Le indagini hanno consentito di accertare come il cinquantatreenne pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le sue rilevanti disponibilità economiche, sia riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale ed imprenditoriale ricorrendo anche all’intestazione di beni a congiunti e a prestanomi.

La confisca interessa due ville, un immobile ad uso abitativo, otto magazzini e un terreno, ubicati a Taranto, Castellaneta Marina e Martina Franca. Confisca anche per il 50% di quote societarie, cinque compendi aziendali che operano nel settore dei mitili e frutti di mare in genere, cinque autoveicoli, tre motocicli e cinque rapporti finanziari. “Il risultato operativo si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale” viene sottolienato in un nota stampa della Direzione investigativa antimafia.