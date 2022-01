«Spese per il Covid, ora vogliamo trasparenza»

Calano i tamponi, calano – inevitabilmente – i nuovi positivi al Covid. Ma resta alto il numero dei decessi. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 39.399 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.471 casi positivi, così suddivisi: 1.117 in provincia di Bari, 323 nella provincia Bat, 339 in provincia di Brindisi, 545 in provincia di Foggia, 801 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 24 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia in definizione.

Sono stati registrati 11 decessi. I casi attualmente positivi sono 126.262; 717 sono le persone ricoverate in area non critica, 67 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 7.287.742 test; 548.925 sono i casi positivi; 415.528 sono i pazienti guariti; 7.135 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 190.285 nella provincia di Bari; 56.412 nella provincia Bat; 51.644 nella provincia di Brindisi; 85.592 nella provincia di Foggia; 82.938 nella provincia di Lecce; 76.438 nella provincia di Taranto; 4.021attribuiti a residenti fuori regione; 1.595 di provincia in definizione. Un importante aggiornamento viene dal Comune di Ginosa: secondo l’ultimo bollettino ufficiale (fonte Regione Puglia – Unità di crisi per la gestione dell’emergenza) relativo al 23 gennaio 2022, i casi di contagio da Covid-19 sono 407 tra Ginosa e Marina di Ginosa, mentre 44 sono le persone in isolamento fiduciario.

Sulla base dei dati forniti da Asl Taranto, a Ginosa sino al 20 gennaio 2022 sono state somministrate in totale 42.415 dosi di vaccino così suddivise: prima dose 17.007 (78,13% sul totale della popolazione residente); seconda dose 15.834 (72,74% sul totale della popolazione residente); terza dose 9.574 (46,98% sul totale della popolazione residente). Questi i numeri aggiornati dei nuovi contagi per settimana a partire dal 27 dicembre 2021 fino al 16 gennaio 2022: dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022: 119 nuovi casi di cui 6 con sintomi; dal 3 al 9 gennaio 2022: 386 nuovi casi di cui 11 con sintomi; dal 10 al 16 gennaio 2022: 230 nuovi casi di cui 24 con sintomi.

Sulla gestione della pandemia in Puglia, da registrare un’iniziativa del Movimento Cinquestelle: “È indispensabile la massima chiarezza sulle spese sostenute dalla Struttura di supporto nella lotta al Covid operante all’interno della Protezione Civile regionale. Per questo nel corso dell’audizione abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti non solo sulle spese più ingenti, ma anche per quelle di minore entità, ad esempio le voci che sulle tabelle riguardano l’allestimento degli Hub vaccinali, i Covid Hotel attivati in tutta la Regione, spese di manutenzione straordinari a favore di terzi e le associazioni di volontariato. Analizzeremo gli affidamenti diretti dell’anno 2020, dal momento che per il 2021 mancano le modalità di affidamento, perché in questo tipo di procedure è necessaria la massima trasparenza. Di eventuali aspetti penali dovrà occuparsi la magistratura, ma la verifica di quello che è successo da un punto di vista amministrativo spetta al Consiglio, compresa l’esistenza di eventuali zone d’ombra nella legislatura vigente, su cui poter intervenire”.

Lo dichiarano la capogruppo pentastellata Grazia Di Bari e il consigliere regionale Marco Galante a margine della seduta della commissione Bilancio in cui sono stati auditi il direttore del Dipartimento personale Ciro Imperio e il dirigente della Sezione Protezione Civile Nicola Lopane in merito alle spese sostenute per fronteggiare la pandemia da Covid. “Oggi – continuano i pentastellati – abbiamo avuto modo di fare una prima disamina delle tabelle inviate alla Commissione con la rendicontazione analitica delle spese sostenute, che continueremo nelle prossime settimane anche alla luce degli ulteriori documenti che perverranno ai consiglieri. La prossima settimana avremo seduta congiunta con la terza commissione e presenteremo la richiesta di audizione del Nirs nella commissione di studio e inchiesta sulla criminalità organizzata, in modo da avere un quadro della situazione a tutto tondo. Quello che ci interessa non è trovare colpevoli, ma fare il possibile per far sì che quanto successo non si ripeta. Lo dobbiamo ai cittadini e a chi ha lavorato senza sosta in condizioni critiche durante la pandemia, che non merita di continuare a vedere infangato il proprio operato”.

Vaccinazioni: nella giornata di domenica, in Asl Taranto sono state somministrate 414 dosi di vaccino, delle quali 35 prime dosi, 63 seconde dosi e 316 richiami. In particolare, si registrano 52 dosi somministrate nelle farmacie abilitate di Taranto e provincia, 333 dosi presso il centro vaccinale dell’Arsenale e 27 dosi a cura dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nei propri ambulatori. Inoltre, 58 militari della Marina del Qatar hanno ricevuto la dose booster del vaccino anti-covid presso il centro vaccinale dell’Arsenale. La somministrazione del vaccino è rientrata nel programma Qatar di Fincantieri che prevede l’addestramento dei militari qatarioti: l’operazione vaccinale è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione jonico e la Marina Militare Italiana. Intanto, la Giunta Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, riunitasi a Roma, ha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per protestare contro l’obbligo di controllo del Green Pass dei clienti stabilito dal Dpcm del 21 gennaio scorso. “Abbiamo avviato una trattativa con il Governo”, ha detto il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso.

“In particolare, a breve incontreremo il sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha mostrato attenzione alle nostre rivendicazioni”. “Capiamo l’importanza del Green Pass come ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, come stimolo alla vaccinazione anche per i più recalcitranti – ha continuato Risso – Non ne facciamo quindi una questione di principio ma di buonsenso”. “Buonsenso, sì, perché in tabaccheria entrano 13 milioni di italiani al giorno non solo per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le bollette, ritirare un pacco o comprare i biglietti dei bus locali. Clienti che già ora, con le regole attuali e date le ridotte dimensioni delle tabaccherie italiane, entrano uno alla volta, rispettando pazientemente il proprio turno. Come si può non immaginare il caos che l’obbligo di controllo del Green Pass porterà? Come si può non vedere che piuttosto che fare la fila per acquistare un pacchetto di sigarette legali ci si rivolgerà al mercato clandestino, in mano a chi certamente non è interessato al possesso del Green Pass? Come si può – insiste il Presidente Nazionale FIT – non tenere nella giusta considerazione il rischio cui si dovranno esporre i tabaccai uscendo dal bancone, spesso blindato per motivi di sicurezza?”

“Le tabaccherie sono negozi di vicinato, presidiano il territorio su cui sono storicamente radicate ed i tabaccai tutti hanno assicurato, pur nell’infuriare della pandemia, durante il lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini”. “Un impegno, il nostro, che ora viene disconosciuto. Ma non ci stiamo, il nostro lavoro, il nostro senso di responsabilità devono essere tenuti in considerazione. Lo ribadiremo con assoluta determinazione al Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni”. “Se così non fosse, se il Governo non ascoltasse la nostra voce, lo sciopero sarà inevitabile. Le tabaccherie – conclude Giovanni Risso – abbasseranno le saracinesche”.