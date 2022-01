Una riforma in senso presidenzialista

Egregio Direttore, voglia pubblicare sul Suo diffuso foglio il seguente intervento, dopo le apprezzabili riflessioni del PRI, a firma del dr. Alessandro De Stefano del 20. us, ed in occasione del voto per il Presidente della Repubblica.

Non si può non convenire che tra le tante anomalie della politica italiane vi è un 40% di cittadini che puntualmente non vota più. Ed è saggio pensare di ripartire da questa nuova “maggioranza silenziosa”. Innanzi tutto dovremmo scrollarci di dosso l’eredità cattiva del secolo passato con una sana e robusta riforma costituzionale in senso presidenzialista. Penso che ognuno di noi senta la mortificazione di dover applaudire un nuovo Presidente del quale non ha potuto esprimere alcun preventivo gradimento perché ancora frutto delle alchimie della vecchia e della nuova partitocrazia. Negli anni 60/70, proprio nel PRI si levò una forte voce a favore di tale riforma costituzionale, quella di Randolfo Pacciardi, autentico galantuomo ed antifascista doc.

Ma allora i tempi non erano maturi a pochi anni dalla caduta di Mussolini. Lo stesso La Malfa, occorre ricordarlo al giovane amico, all’epoca concorse alla fine dei governi centristi e si schierò con l’apertura a sinistra, insieme a Fanfani, Moro e gran parte della DC. Se è pur vero che con il centro-sinistra, il Mezzogiorno si avvantaggio in modo massiccio dell’intervento –poco liberale- dello Stato in economia, è pure vero che fece evaporare buona parte dei benefici del boom economico dei “favolosi anni sessanta”. Pacciardi cadde in disgrazia e finì pure nel tritacarne delle “toghe rosse” che lo accusarono ingiustamente di un tentativo di “colpo di Stato” insieme alla medaglia d’oro della Resistenza Edgardo Sogno. Erano altri tempi…. Ma la storia è maestra di vita… certamente oggi il centro della politica può ancora giocare un suo ruolo dopo Berlusconi, se saprà rinverdire ed adeguare alle attuali sfide mondiali i suoi principi.

Avv. Giovanni De Cataldis