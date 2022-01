Acquedotto Pugliese, assolti i tecnici preposti ai controlli sulla potabilità

Assolti i tecnici di Acquedotto Pugliese preposti ai controlli sulla potabilità dell’acqua nell’ambito del procedimento avviato dal Tribunale di Bari nel 2015 per presunte difformità della fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione dell’acqua potabile. La recente assoluzione di tutti i tecnici coinvolti conferma la qualità del servizio reso da Aqp. La società non ha mai esposto l’utenza ad alcun pericolo, avendo eseguito tutti i controlli tecnici richiesti dalla legge sull’idoneità dell’acqua somministrata.

Già a seguito di indagini preliminari, nel 2019 era stata emessa una sentenza “a stralcio” di non luogo a procedere per l’assenza di alcuna sostanziale difformità dell’acqua potabile rispetto ai requisiti per il consumo umano. L’acqua distribuita da Acquedotto Pugliese è di grande qualità. Aqp effettua, durante l’anno, migliaia di rilevazioni e analisi. Nel corso del 2020 sono state effettuate sulle acque potabili destinate al consumo umano, analisi su oltre 17 mila campioni prelevati su acque distribuite e fonti, per oltre 730 mila parametri. Il Piano dei Controlli è sviluppato sulla base di linee guida tese alla caratterizzazione chimica, fisica e batteriologica dell’acqua, a tutela del pieno rispetto dei requisiti di legge e a garanzia della salute del cliente