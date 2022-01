Il Catechismo in tempo di pandemia

Catechismo in tempo di pandemia: cosa sta cambiando negli incontri di iniziazione ai sacramenti e quale linguaggio si è reso necessario nel ricorso alla tecnologia informatica? Ne abbiamo parlato con Paolo Simonetti, dell’ufficio catechistico diretto da don Lucangelo De Cantis e con una lunga esperienza “sul campo”.

L’occasione è data dalla “tre giorni” di formazione biblica per operatori della catechesi su “Tracce di sinodalità nella chiesa apostolica” condotta da mons. Benigno Luigi Papa, arcivescovo emerito ed insigne biblista, avviatasi ieri, lunedì, al seminario di Poggio Galeso. “Il periodo della pandemia – esordisce – ha costituito un momento di pausa e di riflessione molto forte all’interno delle comunità, non essendo più possibili gli abituali incontri per via dei contagi. Di fronte a questa nuova situazione le reazioni sono state diverse: si è andati da una comprensibile paura che ha portato a un blocco delle catechesi a una reazione a questo, cercando come continuare le attività nell’emergenza. Molte comunità parrocchiali hanno optato per la seconda opportunità”.

Cosa si è tentato di fare concretamente?

“Molti gruppi si sono organizzati con le catechesi attraverso i principali sistemi di comunicazione su internet, come le piattaforme Zoom e Meet. La risorsa informatica ha così permesso di non perdere totalmente i contatti. A questo è corrisposto un lavoro da parte dell’ufficio diocesano competente in una sorta di accompagnamento nell’apprendimento e nell’utilizzo di questi strumenti e delle nuove tecnologie, nello stesso tempo attuando una riflessione sul linguaggio da adottare”.

Quali sono stati i cambiamenti rispetto a quando si era in presenza?

“Negli incontri a distanza certamente il linguaggio si è dovuto riadeguare in base agli strumenti utilizzati all’insegna di una maggiore semplicità e immediatezza. Spesso si è ricorso alle nuove opportunità offerte dalle app e dai sistemi che permettono di poter svolgere giochi on line e quiz e che utilizzano il linguaggio della musica o del cinema, arricchendo così l’esposizione”.

Qual è stata la risposta?

“Laddove le risorse sono state utilizzate nella maniera più adeguata, la risposta è stata più che soddisfacente, consentendo soprattutto di mantenere il contatto con le famiglie e i ragazzi. A livello di numeri, il risultato è stato molto variegato in base alla capacità di coinvolgimento di ciascuna comunità parrocchiale. Determinante è stato soprattutto il lavoro d’équipe tra catechisti, sacerdoti e giovani. In genere, anche per la mia esperienza diretta, la partecipazione è risultata costante e ricca di soddisfazioni in particolare con i preadolescenti. Di grande aiuto sono state le linee gui da del progetto dell’ufficio diocesano per la catechesi proposto a tutte le parrocchie intitolato ‘Sulle strade di Emmaus’”.

Ma utilizzando internet anche per il catechismo, non c’era il pericolo di stancare i ragazzi, già impegnati per tutta la settimana con la DAD?

“È stato un pericolo, certamente, ma essendo in emergenza sanitaria in tal modo si è riusciti a dare iniziazione cristiana, che altrimenti sarebbe stato interrotto, come hanno preferito alcune comunità parrocchiali in attesa di tempi migliori”.

Quali sono state le reazioni dei genitori?

“Molti hanno apprezzato, convenendo, però, con gli operatori della catechesi che gli strumenti informatici vanno utilizzati, come in tutte le cose della vita, con intelligenza e nei tempi giusti. Quindi, la modalità in presenza è sempre preferibile”.

Come è stata valutata la preparazione dei ragazzi con queste nuove modalità?

“Sarebbe riduttivo operare una valutazione secondo parametri scolastici. Il catechismo attiva processi interiori che rimangono in una zona di mistero, impossibile misurare in termini quantitativi”.

Quale esperienza avete ricavato voi catechisti?

“Siamo tutti concordi si è trattato di un momento (che si sta ripetendo in queste settimane) che ha inteso suscitare una reazione di fronte alla paura per la pandemia, non interrompendo il confronto fra coetanei, sorridendo insieme e ricevendo una parola di conforto da sacerdoti e catechisti. L’esempio ce lo ha dato anche il papa nei momenti più drammatici: tutti i giorni era presente con la santa messa in televisione e mai facendo mancare il suo insegnamento con i social”.

Come cambierà il modo di far catechesi?

“Ritengo che dobbiamo pensare al da farsi in termini nuovi, riflettendo su ciò che è veramente essenziale. Forse ci danneggia lo schematismo eccessivo fatto di orari, incontri, calendari affollati d’impegni: tutto questo potrebbe essere alleggerito in vista di una qualità di catechesi sempre più alta. Ma bisogna riflettere e agire insieme: i catechisti nelle e con le rispettive comunità. Per questo la “tre giorni” biblica mette a fuoco il sinodo dal punto di vista biblico, con mons. Benigno Luigi Papa che cerca di scorgere tracce di sinodalità presenti nella Chiesa apostolica”.

Angelo Diofano