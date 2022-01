La “cultura” politica investe la dignità del cittadino

Caro direttore,

la prima svolta culturale, dignitosamente portata avanti, è stata quella pagina di Taranto Buonasera destinata espressamente alla cultura, una sorprendente rivoluzione del pensiero umano che si è realizzato e si realizza quotidianamente con coloro che desiderano un punto costante di “vera cultura” sempre segno di civiltà e di progresso. Tu, caro direttore, volesti che quel momento quotidiano fosse una pagina scritta da chi aveva una interiore necessità di esprimere sentimenti e valori del proprio sapere, che in occasione della ricorrenza centenaria dantesca, è diventata una vera palestra di saggi e studi e di qualificate interpretazioni sulla immane creazione umana e divina. Cominciammo in sordina, direttore, mantenendo tu l’alito del generoso accoglimento e noi, in quella pagina conservando il nostro carattere di studiosi ed invitando altri studiosi che prima avevano reticenza ad esprimere i loro pensieri che erano, tuttavia, un patrimonio di chi voleva e vuole una Taranto migliore nella vita sociale, politica e culturale. Una pagina, quella di Taranto Buonasera, al passo della civiltà che non ha colore politico e non ha preferenze verso inette e inconcludenti figure ambientali.

Una pagina che riflette nel nome l’antico “forum” latino ove si discuteva per il bene della città, l’antica “polis” e si battagliava con la parola e con l’esempio dei contributi civili. La pagina culturale del tuo giornale ha dato, e lo diciamo tutti, una svolta culturale veramente nazionale e cittadina, che è educazione della mente e onestà di comportamenti. Tanto significa che le migliori firme della nostra cultura locale e non solo, si riconoscono nei valori culturali della pagina e collaborano assiduamente anche da altre città, Bari in testa. E noi, e non soltanto noi, siamo lieti di dare un contributo ad innalzare il grado di cultura che nella nostra città è sempre condizionato da altre manifestazioni non cittadine e che qualificano Taranto non “sui generis”, ma “aliorum generis” vale a dire a beneficio altrui, a cominciare da condizionamenti politici, culturali, universitari avanti a tutti. Il nostro voto è quello di avere uno spirito militante e possiamo essere anche, come scrivevano i latini, “Homo molestus” “seccatore” per tutta la vita, ma il nostro valore è quello, come è già stato, di avere, almeno culturalmente, una nostra città non secondaria ad altre e non codificata da altre. Seccatore, si, anche per la vita. La svolta politica che Taranto, almeno per quanto la politica ha reso o si accinge a rendere, se non è una vera svolta “culturale” nei fatti e negli uomini, sarà, come tante altre, una ennesima pagina già letta e scritta. La “Cultura” non l’improvvisazione culturale che, nella nostra città, è già in avanzato grado vuole, anche in breve tempo, decisioni forti e risolutive; pertanto uomini giusti ai posti giusti. Con gli scambi di poltrone si accontenta l’amico e si tradisce la comunità. Abbiamo perduto da tempo il senso dell’amore civico e, in senso lato, municipale.

Mancano le strutture culturali già più volte denunciate; manca l’atmosfera di quel “modus vivendi” che onora una città. Una classe politica non preparata, per quanto democraticamente eletta, non può durare a lungo perché altre città finitime la superano, come già talune corregionali hanno superato Taranto; basta fare quattro passi a nord e a sud. La “cultura” politica investe la dignità del cittadino che oggi si sente abbandonato; oggi, mi dicono non pochi amici, si avverte il disagio di essere a Taranto o di Taranto. La cultura vuole riferimenti precisi e costanti; non solo le valide strutture universitarie e quelle che ancora mancano nell’anno 2000; vuole il recupero dei beni naturali di cui Taranto è ricca, ma ad essi sempre distratta, a cominciare dal mare e dalla sua costa marina; insomma, vuole il vero recupero della storia di cui Taranto è madre; vuole cittadini più educati verso le stesse aree urbane, pulite la mattina insozzate dopo poche ore, anche al centro. Vuole la vigilanza continua e urbanisticamente sollecita verso chi non ha il senso civico e civile delle cose. Certo, caro direttore, perché questo avvenga occorre tempo e volontà politica, attenta e decisa; vuole in politica uomini nuovi, nel senso di essere preparati a reggere la “cosa pubblica”.

Una città cui ancora manca un grande patrimonio presente dei beni culturali e si affida al pressappochismo, non può crescere come vorrebbero tanti Tarantini e in senso ambientale e in quello strettamente culturale. Una città dei due mari che non ha una attività turistica marina e marinara, quale dovrebbe avere, conta e conterà sempre poco nella geografia politica e ambientale della penisola. Queste considerazioni sono antiche, caro direttore, tu lo sai e, ancora più oggi, diventano attuali. Purtroppo. Postilla, l’altro giorno in un canale nazionale, si discuteva animatamente su argomenti di vicina e prossima attualità e non mancava una deputata europeista che, per concludere il suo discorso se ne è uscita con una frase verbale latina. “Non dócere” per dire: non insegnare. Ha del tutto sbagliato l’accettazione del verbo latino “doceo” che, essendo della seconda declinazione, termina nell’infinito con la “è” lunga, cioè “docère”. Non parlate in latino quando il latino non è di casa vostra, per cortesia.

Paolo De Stefano