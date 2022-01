1980: quel terremoto che sconvolse l’Italia

Sarà presentato mercoledì, 26 gennaio, alle 18, al Relais Histò (San Pietro sul Mar Piccolo – via Santandrea, Circummarpiccolo) l’ultimo libro di Vito Palumbo dal titolo “Tutto a posto – 23 novembre 1980” (Adda ed. 2021 nella Collana Civiltà e culture del Mezzogiorno).

IL LIBRO

Un terremoto, il 23 novembre 1980, il più devastante dell’era moderna, si portò via Caposele, piccolo centro dell’Irpinia che ospita la sorgente del più grande acquedotto d’Europa. Questo grave sisma di magnitudo 6.9 colpì una vasta zona Campana, la Basilicata, in modo totale e l’area garganica della Puglia, causando danni incalcolabili: furono migliaia le vittime ed i feriti, circa 300.000 persone rimasero senza un tetto. A Caposele, all’epicentro del terremoto ci sono anche “le sorgenti dell’Acquedotto Pugliese”. Da questo punto in poi si dipana la storia che l’autore racconta sotto forma di un romanzo che si svolge tutto in una nottata. Una storia che racconta i vari disastrosi eventi a partire dalle 19.34. Caposele piccolo centro Irpino che ospita la sorgente del più grande acquedotto d’Europa è spazzata via.

“Tutto a posto” è la frase che come un mantra i sopravvissuti si ripetono incontrandosi, “Tutto a posto” è una domanda, una rassicurazione, un tutto in un momento povero di parole e discorsi. Un libro avvincente poiché, nonostante siano passati ben 41 anni, l’operazione di ricostruzione è semi ferma, chi ha potuto ha difeso il suo e lo spopolamento dei borghi, soprattutto lucani, è stato devastante. A Caposele gli abitanti sono stati eroici, hanno compreso che dovevano difendere a tutti i costi quell’acquedotto, il Sud colpito e devastato non poteva sopravvivere senza acqua e lo ha fatto spesso proprio attraverso l’uso di quelle fontane “Cap de fierr” indistruttibili ed estremamente utili. All’incontro interverrà la direttrice generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa. Presenta Alina Liccione, conduttrice televisiva ad Antenna Sud. Dialogherà con l’autore il giornalista Pierangelo Putzolu. Ingresso con invito e secondo le norme anti Covid.