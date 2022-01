Il sistema di ricompensa dei videogame

Che si tratti del complimento da parte di un amico o di un feedback positivo per avere svolto bene un lavoro, ogni persona è fortemente appagata quando riceve una gratificazione. A tal proposito, gli scienziati direbbero che l’essere umano è fisiologicamente e biologicamente programmato per godere di questo genere di premi. Come risposta a uno stimolo piacevole, le cellule nervose secernono infatti una speciale sostanza chiamata dopamina. Ed è proprio questa sostanza la principale responsabile dei sentimenti di soddisfazione e benessere strettamente legati al sistema delle ricompense.

Il sistema di gratificazione nel gioco d’azzardo

Non è un caso che una delle industrie più dinamiche e vivaci del momento, quella dei videogiochi, abbia iniziato ad associare bonus e ricompense ai propri prodotti. Quando si parla di settori aperti al cambiamento, come non citare poi quello del gioco d’azzardo virtuale. L’intuizione che ha consentito ai casinò online di crescere e prosperare è senza dubbio quella che ha portato all’introduzione di meccanismi di ricompensa aggiuntivi, che continuano a mantenere curiosi, motivati ed entusiasti gli utenti appassionati di poker, roulette, slot machine e simili.

Il primo esempio di ricompensa a cui si pensa quando si parla di gambling online è quello dei bonus. I migliori provider offrono vantaggiose offerte sia ai nuovi iscritti sia agli utenti più fedeli, come ad esempio piccole somme di denaro “gratis” per premiare chi inizia a giocare o free spins (giri gratuiti) per invogliare a provare un nuovo prodotto. Il meccanismo dei bonus associato ai casinò online mira proprio a sfruttare l’effetto dopaminergico generato dalle ricompense con lo scopo di incoraggiare l’uso e mantenere alto il coinvolgimento.

Come premi e medaglie gratificano e motivano i videogamer

La stessa strategia impiegata dai siti di gioco d’azzardo è stata applicata anche dalle aziende che sviluppano e producono videogame. Questo perché la ricompensa ha un impatto enorme sul livello di soddisfazione e di gratificazione del giocatore. Si pensi ad Angry Birds, uno dei più popolari giochi per smartphone di tutti i tempi. Nella sua estrema semplicità, tiene incollati agli schermi player da tutto il mondo tramite il ben noto incentivo di assegnazione delle stelle.

Altri sistemi di ricompensa mirano invece a premiare gli utenti che raggiungono un determinato obiettivo. Questo genere di meccanismo consente di ottenere premi come nuove skin, personalizzazioni del profilo, oggetti speciali o medaglie. Un esempio è la medaglia che compare sullo schermo quando si riescono a eliminare due bersagli in Halo 2 online. La voce nel gioco che annuncia “Doppia Uccisione” innesca la scarica cerebrale di dopamina associata a soddisfazione motivazione, inducendo chi gioca a impegnarsi ancora di più. Lo sforzo potrebbe essere infatti essere premiato con ulteriori medaglie – Tripla Uccisione, Carneficina, Furia Omicida ­– che rappresentano una sorta di certificazione dell’abilità del giocatore.

Le ricompense: l’evoluzione dei sistemi di fidelizzazione

L’aspetto delle ricompense nei videogiochi va di pari passo con in altro sistema molto curato, quello della fidelizzazione degli utenti. Nel concetto, lo schema dei premi non è molto distante dai programmi fedeltà messi a punto dalle catene della grande distribuzione organizzata per ricompensare i consumatori più assidui.

I player fedeli possono ambire a ricompense riservate esclusivamente a loro, che possono addirittura consistere in ingressi e accessi a eventi esclusivi. Il giocatore, in questo modo, si sente incentivato a stringere un legame stretto ancora più stretto con un determinato brand, prodotto o servizio, a rinnovare una sottoscrizione o a condividere informazioni sulle proprie preferenze di gioco.

Conclusioni

Le piattaforme di casinò online e le aziende dell’industria videoludica hanno creato lucrativi sistemi basati su premi e ricompense che puntano a motivare, soddisfare e fidelizzare la propria utenza. Bonus. Trofei e medaglie stimolano la produzione di dopamina, rendendo e i prodotti più accattivanti e l’esperienza di gioco più divertente, stimolante e gratificante.

