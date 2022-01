Inchiesta Japan. “Giappone” e soci, ok del giudice all’abbreviato

Potranno sperare in uno sconto di pena il boss “Giappone”, al secolo Cosimo Cesario, e gli altri imputati che hanno chiesto di essere giudicati col rito abbreviato. Il gup del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo, infatti, ha accolto la richiesta dei difensori. Quasi tutti gli indagati hanno chiesto di essere sottoposti al rito alternativo che in caso di condanna consente di beneficiare di una riduzione della pena pari ad un terzo. Sotto accusa sono finiti in ventiquattro dopo la conclusione dell’inchiesta “Japan”, così denominata per il nome di colui che è ritenuto il principale esponente del sodalizio criminale che tentava di imporre la sua egemonia nel quartiere Paolo VI di Taranto.

La vicenda giudiziaria ruota soprattutto intorno al ruolo di uno dei superstiti dei clan storici della mala tarantina, Cosimo Cesario, di 61 anni, soprannominato Giappone per i tratti del volto che richiamano quelli orientali, fratello di “Pelè”, altro esponente di rilievo della mala, deceduto nel 2014 in seguito ad una malattia. Sfuggito alla cattura il giorno del blitz, a maggio dello scorso anno, “Giappone” è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra mobile poco più di tre mesi dopo, il 3 settembre. È stato scovato in un appartamento , al quartiere Tamburi, dove si nascondeva per sottrarsi alla cattura. Anche i difensori di Cesario, gli avvocati Salvatore Maggio ed Enzo Sapia, hanno chiesto l’abbreviato per il principale imputato.

Secondo la tesi accusatoria, il presunto gruppo malavitoso gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e hashish, al quartiere Paolo VI, una piazza di spaccio molto redditizia e per questo anche molto contesa. Infatti i contrasti della criminalità a Taranto in alcuni casi sono sfociati in sanguinosi scontri finalizzati a scalzare i sodalizi avversari nella zona. Anche le intercettazioni contenute nelle carte dell’inchiesta lasciano ipotizzare la presenza di gruppi in competizione sui quali il gruppo di Cesario si sarebbe imposto. Una frase captata dagli investigatori, pronunciata da uno egli indagati, “quelli di Paolo VI a noi ci devono rispettare o siamo animali?!” induce a pensare, secondo gli inquirenti, alla presenza di altri gruppi malavitosi contrapposti e quindi in competizione. L’espressione “quelli di Paolo VI” sarebbe un riferimento probabilmente a clan rivali della zona ai quali la vecchia malavita non intendeva concedere alcuno spazio sul fiorente mercato della droga capace di assicurare cospicui proventi.

La presunta associazione, stando alle indagini, avrebbe tentato di imporre la sua supremazia nella gestione dell’attività illecita nel rione, spesso luogo di approvvigionamento di pusher provenienti anche da centri della provincia. Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno sequestrato alcuni quantitativi di stupefacenti destinati allo smercio e anche armi ovviamente detenute in maniera illegale. Infatti fra i reati contestati ad alcuni imputati c’è anche la detenzione di armi da sparo, pronte all’occorrenza per essere utilizzate. Non certo un’organizzazione di dilettanti. Secondo gli investigatori gli episodi oggetto di indagine “denotano una sicura professionalità nel settore del narcotraffico”. Per uno degli imputati che ha scelto l’abbreviato, Patrizio Pignatelli, anche lui tarantino noto alle forze dell’ordine, i suoi legali, gli avvocati Maggio e Cervellera, hanno formulato la richiesta condizionandola all’interrogatorio in aula di un testimone, il titolare di una società di ambulanze e trasporti sanitari che, è bene precisarlo, non è coinvolto nell’indagine. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Pignatelli, un conducente di ambulanze, avrebbe tentato di conquistare un ruolo di maggiore importanza all’interno dell’azienda. Le sue minacce e, a quanto pare, anche alcuni tentativi tesi a gettare discredito, avrebbero anche indotto una dipendente a farsi da parte e a rassegnare le sue dimissioni.

Una ricostruzione basata sulle intercettazioni che la difesa dell’imputato ritiene di poter confutare con una prova testimoniale davanti al gup. Il giudice ha aggiornato l’udienza al 7 marzo prossimo per la discussione del pm della Dda di Lecce Milto De Nozza per gli imputati che non hanno sceltol abbreviato. In caso di rinvio a giudizio saranno giudicati in un dibattimento.