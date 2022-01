La famiglia deve riprendere il suo ruolo

Gentile Direttore,

Mi è capitato di leggere, tra le colonne del tuo giornale, il tuo interssante intervento sul tema delle povertà educative e sulla necessità che, chi ci governa, si interroghi sulla gravità della situazione e sulla necessità di intervenire. Non posso che associarmi al tuo simbolico grido d’aiuto, convinto quanto sono che il quadro attuale ci porti a dover constatare che, specie purtroppo nella più recentissima generazione, il vuoto di valori e la strumentalizzazione, anche del dolore, a fini di visibilità, sia diventato un elemento che oltre che drammatico, definirei assolutamente pericoloso. Non limiterei però il mio associarmi al tuo messaggio ad una sola analisi del comportamento dei giovanissimi. A mio parere, il pericolo ormai investe quasi tutti, tale è ormai l’abitudine che si sta consolidando di utilizzare i telefoni come delle armi improprie e tale è la incredibile dipendenza che abbiamo da questi strumenti, in questa folle logica di dipendenza patologica dal dover a tutti i costi apparire, sempre e comunque, e ottenere consenso e visibilità.

E quando, purtroppo, quel consenso e quella visibilità non si riesce ad ottenere con la ricerca del merito o con il raggiungimento di un obiettivo di vita, specie i più piccoli diventano dei veri e propri sciacalli, pronti a mettere in rete qualsiasi cosa loro accada o accada sotto il loro occhi, o addirittura a ricercare momenti di imbarazzo, anche dei propri stessi amici, tale è il desiderio famelico di ricevere un click, un like che quando arriva genera una trasfusione di sostanza eccitante ma che, purtroppo, esaurisce dopo poco il proprio effetto, lascia il campo al ritorno, sempre più forte, della stessa medesima fame, forse ancora più forte. Un meccanismo che ci sta portando a perdere di vista ogni punto di riferimento, ogni strumento che possa darci la possibilità di infondere anche i più semplici valori di base, finanche la capacità di riuscire a far distinguere, alle nuove generazioni, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Occorrerebbe si intervenire, come giustamente segnali, con un “Piano Marshall”, ma questo piano dovrebbero vararlo, singolarmente, anche tutte le famiglie, e concordarlo con i loro figli. Perché è giusto che chi ci governa metta la qustione tra le priorità della propria agenda ma è anche assolutamente necessario, ma come ben sai, che la famiglia si riprenda il proprio ruolo, cioè quello di essere la più alta forma di aggregazione sociale e la culla primaria della codificazione di ogni tipo di regola.

Mimmo Lardiello