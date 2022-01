Varallo al gip: «Non ricordo nulla»

“Non ricordo nulla di quello che è accaduto quella mattina”. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha fornito al giudice delle indagini preliminari una dichiarazione spontanea il quarantaduenne Leo Varallo, l’ex guardia giurata di quarantadue anni che sabato scorso ha ferito a colpi di pistola due agenti dopo aver cercato di impossessarsi di una Porsche Cayenne di una concessionaria. L’indagato, difeso dall’avvocato Andrea Silvestre, è stato interrogato in carcere dal gip Francesco Maccagnano alla presenza del pubblico ministero Maria Grazia Anastasia. Dopo l’udienza di convalida si attende la decisione del gip.

Varallo è accusato di duplice tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di altri poliziotti contro i quali si era scagliato prima di essere fermato, tentata rapina, detenzione e porto illegale di pistola e munizioni e minaccia armata a un agente libero dal servizio. L’uomo è stato preso dagli agenti della Squadra Mobile dopo poche centinaia di metri. Aveva cercato di impossessarsi di una Porsche Cayenne di una concessionaria d’auto quando una volante della polizia lo ha intercettato, ha esploso colpi di pistola all’indirizzo dei due agenti i quali sono rimasti feriti. Le volanti sono piombate in viale Magna Grecia, nel tratto di strada compreso tra corso Italia e viale Jonio e quando gli agenti sono arrivati per il controllo, il quarantaduenne ha tirato fuori una pistola calibro 9 e ha fatto fuoco ripetutamente contro il parabrezza e il finestrino di una delle auto di servizio della Polizia di Stato. Terrorizzati i numerosi testimoni dell’agguato.

L’ex guardia giurata ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato a circa un centinaio di metri dal luogo del dupice ferimento. Dopo l’agguato ai due agenti, entrambi di Martina Franca, solidarietà e vicinanza sono stati espressi dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, ha espresso al telefono gli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti durante il quotidiano servizio di controllo del territorio. Il Prefetto Giannini ha sottolineato la consueta abnegazione e professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, sempre impegnati a garantire la sicurezza delle nostre comunità. Anche il commissario straordinario del Comune di Taranto, prefetto Vincenzo Cardellicchio già a poche ore dall’evento si è messo in diretto contatto con il questore Massimo Gambino per avere contezza del grave episodio e rassicurazione sullo stato di salute dei due Agenti coinvolti, esprimendo loro la solidarietà della Città tutta. Il prefetto Cardellicchio ha disposto che con delibera immediatamente esecutiva, su conforme avviso del prefetto Demetrio Martino, che ai due agenti feriti venga tributato un Attestato di Gratitudine a nome loro ed idealmente per questa occasione esteso a tutti i colleghi di tutte le Forze di Polizia anche della Polizia Locale impegnati sul territorio comunale. L’attestato appena i due agenti potranno riprendere il sevizio.