Autorità Idrica pugliese, gli interventi per Taranto

Interessante incontro, martedì mattina, a Taranto, presso il salone di rappresentanza della Provincia, per presentare il nuovo Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, organizzato dall’Autorità Idrica Pugliese, presieduta dal sindaco di Mesagne, l’amico Tony Matarrelli. Alla presenza del vice-presidente della Regione Puglia, l’amico Raffaele Piemontese, del consigliere del cda di Aqp, Francesco Crudele, e di numerosi sindaci della provincia di Taranto, è stato illustrato questo strumento fondamentale del Servizio Idrico Integrato messo a punto a livello regionale, con un orizzonte temporale di lungo termine che arriva fino al 2045. Una pianificazione strategica, seguita con attenzione dal Presidente Emiliano, che ha come soggetto attuatore l’Acquedotto Pugliese». Lo afferma Mino Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

«Per la provincia di Taranto gli interventi che la Regione Puglia ha inteso candidare alla prossima programmazione dei fondi comunitari 2021/2027, in sintesi, sono: il completamento della rete idrica e fognaria nelle borgate San Vito, Lama e Talsano mare nel comune di Taranto; i completamenti ed estendimenti di rete idrica e fognante negli agglomerati di Leporano e Pulsano, comprese le marine; il completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di Lizzano; il completamento della rete idrica e fognaria nella Marina di Lizzano; la realizzazione della rete idrica nell’abitato di Castellaneta e potenziamento del serbatoio; l’estendimento dell’intera rete fognaria nei comuni di Martina Franca e Maruggio. Possiamo immaginare l’importanza di questi indirizzi, condivisi coi sindaci del territorio – conclude Borraccino – utili per andare incontro alle esigenze idriche dei cittadini e promuovere sviluppo nel campo imprenditoriale, turistico, agricolo che qui nel tarantino troveranno certamente terreno fertile».

Sull’argomento interviene Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale del Pd. «Sostanzialmente – spiega Di Gregorio – sono tre i grandi comparti di intervento: dispersione idrica, approvvigionamento e depurazione. Gli interventi programmati a Taranto e provincia toccheranno tutti e tre questi ambiti. Alcuni sono già in corso come quelli riguardanti il completamento delle reti idrica e fognaria a San Vito, Lama e Talsano. Altri andranno in gara entro fine 2022, sono opere attese da anni che riguardano il depuratore Gennarini e la nuova condotta sottomarina a San Vito/Lido Bruno (complessivamente 38,3milioni di euro). Un altro intervento di grande rilievo che interesserà Taranto è la realizzazione di un potabilizzatore/ dissalatore delle acque del fiume Tara con un investimento previsto di oltre 90 milioni di euro. L’impianto potenzialmente sarà capace di soddisfare il fabbisogno idrico del capoluogo ionico». Secondo Di Gregorio gli interventi illustrati «sono di grande utilità e vanno incontro alle esigenze dei cittadini. Consentiranno di combattere la dispersione idrica che fino a dieci anni fa raggiungeva il 54%. La sete di acqua del nostro territorio non riguarda solo gli usi civili ma anche l’utilizzo industriale e agricolo è importante, quindi, avere nuove fonti di approvvigionamento. La nuova condotta sottomarina, inoltre, mitigherà fortemente l’impatto ambientale di Gennarini. Insomma, siamo di fronte ad un positivo esempio di collaborazione tra Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese».