Confcommercio incontra il comandante Gaspare Giardelli

«I temi della legalità e della sicurezza rivestono assoluta priorità per Confcommercio che da sempre dialoga con le istituzioni e le forze dell’ordine, impegnate nella lotta alla criminalità». E’ questo il senso dell’incontro di martedì mattina tra il comandante provinciale del Comando dei Carabinieri, colonnello Gaspare Giardelli, e il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande, il vice presidente vicario Giuseppe Spadafino, e il presidente di Federorafi, Marcello Perri (delegato Confcommercio Sicurezza).

«Le stazioni dei Carabinieri rappresentano un presidio di legalità ed un importate riferimento di prossimità – si legge in una nota dell’associazione del commercio – la loro presenza sul territorio contribuisce a rafforzare la percezione della sicurezza nelle città e nei centri abitati. Una preziosa presenza particolarmente apprezzata anche dalle attività del commercio e da Confcommercio che, come ha ricordato il presidente Giangrande, dal 2013 organizza ‘Legalità mi piace’, appuntamento annuale contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali. Il colonello Giardelli ha accolto con piacere l’invito del presidente Giangrande ad incontrare in Confcommercio i rappresentanti delle categorie e delle delegazioni territoriali».