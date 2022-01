Orizzonte Italiano incontra il commissario del Comune di Taranto

Nei giorni scorsi il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio ha ricevuto la delegazione di Orizzonte Italiano, guidata dal segretario nazionale prof. Alessandro Calabrese e dai componenti Clara Funiciello e Orazio Cristini. «L’incontro era stato avanzato per richiedere la sospensione totale della delibera scellerata della ex giunta Melucci per le strisce blu – si legge in una nota di Orizzonte Italiano – Le motivazioni poste a base della richiesta vertono non solo sul solito tentativo di fare cassa mettendo costantemente le mani nelle tasche dei cittadini tarantini, ma anche sottraendo la disponibilità delle aree a parcheggio libere e “regalando”, invece, quelle blu a pagamento. La fu giunta Melucci, nel “regalare” ai cittadini questo nuovo pacco natalizio, si era sfiziata anche a creare disuguaglianze di trattamento nelle varie zone della città, storture che ha corretto prontamente il Commissario Prefettizio dott. Cardellicchio.

Orizzonte Italiano, nel richiedere al Dott. Cardellicchio la sospensione dell’efficacia della suddetta delibera, fino all’insediamento della nuova giunta che nascerà dalla consultazione elettorale di fine primavera prossima, ha fatto presente che tale delibera, al di là di altre manchevolezze, è priva di una visione organica e complessiva della criticità della viabilità tarantina, e per risolverla sarebbe stato necessario programmare prima come decongestionare il traffico. L’azione indispensabile al decongestionamento passa attraverso la creazione di nuovi parcheggi, mediante la realizzazione di strutture sotterranee, silos e quant’altro possa evitare giri a vuoto in cerca di un posto , auto in doppia/tripla fila, sosta sui marciapiedi e/o in prossimità di incroci e tanto altro. La giunta Melucci, nei quasi cinque anni di dis-amministrazione non si è affatto posta il problema, ma ha ritenuto più proficuo vessare gli automobilisti incrementando i balzelli. Orizzonte Italiano, che concorrerà con una propria lista nella prossima competizione elettorale, proporrà di inserire nel programma a farsi, le aree che abbiamo già indiv iduato dove realizzare le strutture e con quali risorse economiche.

Al dott. Cardellicchio la nostra delegazione ha rappresentato le difficoltà occupazionali di larga fascia di abitanti, chiedendo un intervento autorevole presso la Regione Puglia, nel tentativo di sbloccare il progetto di piantumazione che darebbe sollievo a circa 150 famiglie che versano in stato di assoluto bisogno. Si è affrontato il dramma dell’ isolamento del nostro territorio rispetto alle tratte ferroviarie superveloci di collegamento di Taranto con Roma e il rest o dell’ It ali a, privilegio di cui godono ampiamente le altre cinque province pugliesi. In conclusione, abbiamo dedotto al termine dell’incontro, che la capacità di ascolto del Commissario Prefettizio dott . Cardellicchio e la visione organica dei problemi che ha evidenziato, problemi che necessitano di risposte adeguate e immediate, ci fanno dire che ci batteremo per dare a Taranto e ai tarantini un’Amministrazione illuminata ed efficiente, caso contrario, nostro malgrado, preferiremmo un commissariamento illuminato rispetto a una giunta che tira a campare, sul modello di quella appena sfiduciata».