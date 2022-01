A Leporano nasce il Comitato “La coalizione delle idee!”

LEPORANO – Nasce il Comitato “La Coalizione delle idee!”. “Un’idea di paese diversa da quella che abbiamo vissuto in questi ultimi anni”. È questo il motivo che ha spinto un gruppo nutrito di cittadini, di imprese e di associazioni del territorio a costituire un Comitato politico/ sociale dal nome “La Coalizione delle Idee!” “Per Leporano un nuovo modo di pensare e di fare politica- si legge in una nota del Comitato- basta individualismi ma spazio a partecipazione e condivisione . No alla politica del dispetto, si a proposte concrete nell’interesse pubblico.Un modus operandi innovativo, dando spazio alle risorse del territorio e valorizzando la meritocrazia. Ci sono stati già diversi incontri dove, finalmente, si è discusso di idee, di programmi e di regole. La cittadinanza è invitata ad offrire le proposte costruttive per il bene di Leporano. I prossimi step, vedranno il gruppo raccogliere adesioni, tramite la pagina Facebook, da inserire a questo gruppo nutrito di cittadini”.