Io, vaccinata, ma senza Green Pass

Alle 9 del mattino del 2 di gennaio 2022, mia figlia non ancora vaccinata, mia madre, classe ’41, vaccinata con tre dosi e la sottoscritta, vaccinata con due dosi, effettuano presso la comune abitazione, un tampone antigenico acquistato in farmacia. Positivo. I medici di base, vengono subito informati. Saremmo state contattate dalla ASL, seppure non nelle immediate 24 ore dopo, data la criticità del momento storico e l’aumento dei casi.

Dopo interminabili ore trascorse al telefono e al pc, in data 4 gennaio 2022, parte la segnalazione da parte del medico di base alla ASL di riferimento. Avevo provveduto nel mentre a disdire la prenotazione per la somministrazione della terza dose, adducendo come motivazione di aver contratto il covid. Riepilogo: in quei giorni ero a casa con mia figlia di 10 anni, la nonna di 80 anni, cardiopatica, con il menisco compromesso tanto da costringerla quasi all’immobilità. Tutte con la febbre, tosse e sintomi quali dolori articolari, mal di testa, spossatezza, inappetenza, muco e mal di gola. Aspettavamo disposizioni da parte della ASL. I centralini dei laboratori di analisi e delle farmacie risultavano sempre occupati; molti dei numeri verdi erano e sono contattabili solo da rete fissa, noi abbiamo due cellulari, sprovvedute!! Avremmo dovuto uscire in quelle condizioni per prenotare e poi fare un tampone? No. La guardia medica poteva essere un’alternativa? No. Forse avremmo dovuto intercettare l’infermiere furbetto e intrallazzino che, sarebbe venuto a domicilio a fare il tampone e poi l’avrebbe portato al laboratorio di analisi? No, proprio no. Restavamo in attesa, la ASL ci avrebbe contattato, così diceva il dottore. Non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione.

Qualche amico si è prestato a fare la spesa e a lasciarla dietro al cancello, qualche altro si è reso disponibile ad acquistare per noi i farmaci, persino l’Azitromicina, introvabile anche in giacenza. Ho provveduto a contattare l’assessore di Leporano, cortese ed esaustivo, per sapere come provvedere allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni comunali. La raccolta è prevista due giorni a settimana, si tratta di porre i vari sacchetti differenziati in uno nero, più grande e ben disinfettato. Fondamentale scrivere COVID sulla busta nera. Evidentemente per la privacy!? Attraverso il portale dell’Istituto scolastico frequentato da mia figlia ho provveduto a segnalare il suo stato di positività e beneficiare della DAD. In data 08/01/2022, il test di mia madre, l’80enne di cui sopra, effettuato in farmacia, dà esito ancora positivo. Di nuovo nel rispetto delle leggi, in quanto conviventi, a stretto contatto con un positivo, siamo rimaste altri cinque giorni in casa, in isolamento. Il 14 gennaio, presso la Farmacia di Leporano, prenotiamo un tampone: prima data utile 20 gennaio ore 17.

Esito negativo per tutte e tre. Gioia e conforto vengono strappate dal sopraggiungere di una telefonata: è il medico di base, dice che abbiamo un grosso problema. Il mio green pass scade l’1 febbraio, (infatti avrei dovuto fare il terzo richiamo se non avessi contratto il covid), il tampone di negatività non ha valore alcuno poiché non indicativo di una guarigione. Mancando un tampone ufficiale iniziale, infatti, è come se io e mia figlia non avessimo contratto il covid. Dal medico di base mi viene suggerito di fare un molecolare il giorno dopo con la speranza che risulti ancora positivo. Non contenta l’indomani insieme con il molecolare, faccio anche un’analisi che evidenzi gli anticorpi. Molecolare negativo, anticorpi abbastanza alti per essere quelli derivanti dai due vaccini precedenti, si evince quindi dai dati che ho contratto il covid. Lascio nell’ ambulatorio 85 euro, ringrazio e saluto. Non è ancora abbastanza. La quantità di Ig riportata nel referto è indicativa del totale, ma al medico di base serve che i parametri di IgG e IgM siano voci distinte. Lunedì 24 gennaio 2022, dal laboratorio di analisi cliniche, ricevo l’ennesimo referto. Sono passati ormai una ventina di giorni dalle prime avvisaglie di malessere, i dati non sono sufficienti. In un micro corso di microbiologia ed immunologia, mi viene spiegato dal medico e dal biologo che le IgM sono ormai state trasformate in IgG, pertanto non si riesce più ad evincere se la mia carica anticorpale è dovuta all’effetto dei primi due vaccini o dall’aver contratto il virus. Sia ben chiaro! Per porre fine a questa follia e tornare a casa felice con il mio nuovo green pass caldo di stampa, basterebbe che io mi sottoponessi alla terza dose. Il mio medico di base, a ragion veduta, sostiene che io debba fare la terza dose non prima di maggio, visto il mio calendario vaccinale e visto che ho preso il covid.

Perché lui lo sa, perché mi conosce, perché mi ha sentita ogni giorno al telefono e perché mi ha prescritto i farmaci, lui lo sa che ho avuto il covid, ma non può certificarlo, perché è una persona onesta. Tutto è stato fatto seguendo il protocollo, tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi e anche di un’etica morale, sottolineo, forse con un pizzico di buona fede di troppo, può darsi, ma resto senza green pass, (cioè senza poter andare a lavorare, non poter accedere ad un pronto soccorso, non poter viaggiare, non poter recuperare mia figlia da scuola se necessario, etc. etc.), ho un centinaio di euro in meno nel portafogli e mi viene negato il diritto di poter vivere da libera cittadina. La domanda è: a parte l’aver rispettato le leggi, cos’altro ho sbagliato?

Lettera firmata