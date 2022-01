Check-up gratuiti per vista e udito, l’impegno dell’Aci

Tre giorni di check della vista e dell’udito gratuiti promossi dall’Aci di Taranto per promuovere il benessere e la sicurezza stradale. È l’iniziativa presentata martedì dall’Automobile club Taranto, riservata ai cittadini della provincia ionica. Gli incidenti stradali hanno un forte impatto sulla salute delle persone in quanto sono una delle prime tre cause di morte nella fascia di popolazione compresa tra i 5 e i 44 anni di età. Alcuni incidenti sono determinati e favoriti da fattori di rischio legati alla salute della persona.

«La salute della vista e dell’udito – ha spiegato Giuseppe Lessa, vicepresidente di Aci Taranto – sono fondamentalI per la prevenzione, che richiede un approccio multi settoriale ed il coinvolgimento del le istituzioni del territorio. Al fine di sensibilizzare la popolazione del territorio jonico alla cura della vista e dell’udito, ogni cittaduno effettuare gratuitamente, previa prenotazione, un check visivo presso la Soc. Salmoiraghi/Viganò ed un check uditivo e presso la Soc. Maico nei giorni del 27, 28 e 29 gennaio, grazie ad una convenzione Aci. Aci da sempre pone in essere campagne di sicurezza stradale. Ogni anno si lavora nelle scuole primarie con campagne di sensibilizzazione per inculcare il rispetto delle fondamentali regole del codice della strada. Oggi il covid impedisce di fare corsi nelle scuole e quindi in questa occasione lavoriamo sulla prevenzione». Sarà possibile fissare il check gratuito prenotando telefonicamente al numero: 099-452919, per la vista e 800.099.167 per l’udito.