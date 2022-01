Gestione della biblioteca di San Giorgio Jonico, bando online

SAN GIORGIO JONICO -Biblioteca “G. Monteleone”: online il bando di gestione. Attese grandi novità per la biblioteca civica di San Giorgio Jonico sita in via Maggiore. La locale Municipalità titolare della biblioteca infatti, grazie a un nuovo progetto gestionale, intende proporsi maggiormente alle giovani generazioni e, più in generale, a tutte le persone interessate alla cultura e alla lettura. Ma non solo. Attraverso l’offerta di tutta una serie di servizi, la biblioteca intuisce la necessità di offrire nuove opportunità e nuovi spazi dove favorire, soprattutto ai giovani, un contatto diretto e non solo virtuale, all’interno del quale sia possibile dar forma alla relazione e alla conoscenza.

Un luogo non solo di cultura, quindi, ma socialmente strategico, da utilizzare persino per promuovere percorsi formativi, informativi, culturali, creativi, partecipativi e sociali, destinati a molti utenti in un momento di forte apatia del pubblico. Al fine di alimentare questo specifica strategia, la biblioteca sangiorgese intende allora porsi anche quale centro di promozione di opportune iniziative volte ad avvicinare le persone di ogni età ad attività, che contribuiscano a stimolare la passione per la lettura e forniscano occasione di crescita partecipativa dei processi culturali. Attraverso un apposito avviso il Comune di San Giorgio Jonico sta procedendo all’individuazione di soggetti del Terzo Settore con cui instaurare tutta una serie di iniziative, tese a potenziare l’offerta culturale e formativa della locale civica biblioteca. Diramato allora un apposito bando diretto al reperimento di organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Con uno di questi specifici sodalizi sarà sottoscritta una convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, per la gestione, in regime di volontariato, del servizio bibliotecario e di attività sociali, culturali e di cittadinanza attiva presso la Biblioteca comunale “G. Monteleone”, situata in via Maggiore. Precisando che la titolarità della biblioteca, nonché i compiti di direzione e coordinamento, rimangono sempre demandati all’Ente locale, la convenzione in parola avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per ulteriori tre anni, a seguito della verifica da parte del Comune di San Giorgio Jonico del buon esito delle attività gestite nel triennio precedente. Gli interessati al presente bando, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio Jonico, via Salvo D’Acquisto sn, 74027 San Giorgio Jonico. Per ogni ulteriore dettaglio è anche possibile consultare online il sito istituzionale del Comune.

Floriano Cartanì