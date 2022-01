Piano urbanistico di Massafra, Italia Viva critica la giunta Quarto

MASSAFRA – “Solo qualche di giorni fa la Regione Puglia ha attestato la non compatibilità del Piano Urbanistico Generale (Pug) del Comune di Massafra. Ci saremmo aspettatto un pronto attivismo dell’amministrazione massafrese per risolvere il problema e invece il nulla più totale”. Così, in una nota stampa, Italia Viva Massafra. “Mentre in Regione Puglia attendono un nuovo Pug da Massafra la commissione urbanistica è in giro a farsi i selfie come se nulla fosse accaduto. Eppure la nostra città, i nostri cittadini aspettano da 50 anni una definitiva regolamentazione urbanistica- prosegue la nota del partito di Renzi- ricordiamo che la prima amministrazione Quarto nel 2016 aveva promesso che il Piano Urbanistico Generale sarebbe stato pronto in 18 mesi. Invece sono passati invano 4 anni.

Nonostante siano stati spesi 50mila euro nel 2017 per realizzare il Pug il tutto senza fare un bando di gara ma con affidamento diretto degli incarichi. Piano che poi è stato giudicato “non compatibile” in una severa relazione di oltre 80 pagine. Valutazione che si somma alle critiche giunte dai cittadini e da ingegneri, architetti e geometri. Il Pug dell’amministrazione Quarto ha prodotto un nulla di fatto per la città ed è un inutile spreco di soldi pubblici e tempo. Gli unici che ne hanno tratto vantaggio sono quei politici che hanno usato il Pug e le promesse sulle concessioni del Pug in campagna elettorale . Massafra e i suoi cittadini hanno bisogno di uno strumento innovativo, moderno, che permetta un passaggio epocale a disposizione della comunità. Manca una chiara e netta visione strategica del futuro della città, a totale svantaggio della nostra comunità, che invece ha un impellente bisogno di strumenti e regole adeguati ai tempi. Si inizi subito a rifare il Pug e si coinvolga la città e i professionist- conclude il comunicato stampa- ormai la campagna elettorale è finita facciamo si che le scelte siano condivise e non a vantaggio dei soliti. Noi di Italia Viva Massafra ci siamo e ci saremo sempre per vigilare su tutti i provvedimenti di questa amministrazione”.