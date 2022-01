Altro che l’evanescente diritto alla felicità, ci basterebbe per ora rimarcare il diritto al pane, per tutti. Il pane come sostanza e come metafora. Invece siamo qui ad arrabattarci in ragionamenti che vorrebbero legiferare l’insulso e l’accessorio. Non cerchiamo più il pane, ma il superfluo. La storia del pane è la storia dell’umanità. Parlare del pane è parlare dell’essenzialità delle persone. Il pane per parlare della vita, per capire la vita. Dal pane deriva la parola compagno, dal latino “cum panis”, per indicare la reciprocità che lega coloro che condividono il nutrimento, il pane condiviso.

La preghiera occidentale per eccellenza, il Padre Nostro, dà al “pane quotidiano” un valore essenziale. Il culto del pane è il culto della comunità, il culto del noi contrapposto all’io. Il culto del pane sanerebbe la frattura fra chi non mangia perché non ha cibo e chi lo spreca perché ne ha troppo. Oggi è più che mai vero il proverbio tzigano: “Mentre i ricchi sognano i sogni, i poveri sognano il pane”. L’uomo che non vive di solo pane, parte dal pane per guardare oltre. Sa che deve dare un senso alla sua vita. L’uomo intelligente dà un senso alle cose che fa, l’uomo capace fa le cose e basta senza interrogarsi sul senso del suo fare. L’uomo che non vive di solo pane è un uomo intelligente e quindi sensibile, sa che il sole, come il pane è per tutti. Quando il pane è tondo sembra una specie di sole sulla nostra tavola, ha una luce semplice e sostanziale come il suo sapore, come il calore “invincibile” del sole. Alle prossime elezioni potremmo parafrasare Cetto La Qualunque con “chiu pane pe tutti” per poi pensare al resto, per esempio al diritto al lavoro.

Leo Tenneriello