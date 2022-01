All’Orfeo si ride con “L’anonima G.R.”

Tra poco più di ventiquattro ore il sipario dell’Orfeo si aprirà su “L’anonima G.R.”, venerdì 28 gennaio in scena sul palco del teatro in via Pitagora con la divertente commedia dal titolo “Un fattaccio all’improvviso”. Il lavoro scritto da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, l’ultimo della compagnia, arriva a Taranto dopo il successo di pubblico registrato in diversi teatri pugliesi. Nel cast attori noti per la loro carriera teatrale e televisiva come Mauro Pulpito, Mingo de Pasquale, Azzurra Martino e Leo Solfato. La regia è di Dante Marmone.

LO SPETTACOLO

Può capitare che in una famiglia qualunque “un fattaccio all’improvviso” metta in subbuglio la vita, i sentimenti e i legami tra parenti e amici. Inaspettatamente ci si trova a vivere in un thriller, come in uno di quei tanti film in cui sembra che la normalità sia così lontana dalla vita di tutti i giorni e la violenza, le pistolettate, gli omicidi, siano il pane quotidiano. Tutto nasce da un trasporto di salumi da Bari a Genova, un lavoretto che viene proposto ad un onesto rappresentante di medicinali da un suo caro amico, sotto allettante compenso. Sembra una cosa innocua e semplice, ma che si rivelerà presto causa di enormi guai e angosce. In questo bailamme che sconvolge la famiglia del rappresentante, dalla consuetudine giornaliera appare un operaio dell’Enel che entra in casa per controllare il contatore della luce. Da questo momento, l’operaio, inconsapevole di quanto stia accadendo attorno a sé, rimane coinvolto in un gioco degli equivoci molto pericoloso, ma altrettanto pieno di momenti comici.

L’anonima G.R. ironizza sulla violenza che nasce anche dal cinismo dei nostri tempi difficili e ci si chiede sino a che punto il cinema e la televisione facciano solo da specchio di una società in involuzione o addirittura, per certi versi, investono in questi sentimenti estremi per attirare l’attenzione del pubblico, creandoci una sorta di abitudine, di assuefazione alla violenza. Lo spettacolo affronta questo tema scottante con la satira e la comicità che serve a sdrammatizzare. Ma forse tutto è un sogno, un incubo, che però non ci abbandona neanche al nostro risveglio e proprio allora ci accorgiamo e ci chiediamo cosa sia la normalità. L’evento rientra nella stagione 2022 del Teatro Orfeo “106 anni di storia”, organizzata dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Taranto. Lo spettacolo sostituisce quello di Maurizio Micheli previsto venerdì 14 gennaio, annullato per ragioni di salute dell’artista. I possessori dei ticket e degli abbonamenti manterranno i posti scelti. Ingresso con super green pass e mascherina FFP2.

Info, abbonamento e biglietti: 099:4533590 – 329:0779521. Ticket in vendita online su www.teatrorfeo.it e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi. Punto vendita ticket aperto anche la mattina presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7.