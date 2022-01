Vola in classifica il cd Big&Bang Hits 21/22

Il nuovo anno si è aperto con un’altra bella notizia per RTL 102.5: il triplo cd “Big & Bang Hits 21/22” è volato in poche ore alla terza posizione di classifica su ITunes. “Big & Bang Hits 21/22”, la compilation con tre imperdibili cd, per un totale di 65 tracce, raccoglie la migliore musica house, le hit di questi giorni e i più bei successi degli anni settanta e ottanta. La compilation, prodotta e distribuita da Warner Music Italy, è disponibile ovunque ed è possibile acquistarla anche dal seguente link https://wmi.lnk.to/RTLBBH_2122.

Nel primo cd sono presenti Vasco Rossi (Siamo qui), Ed Sheeran (Shivers), Coldplay & BTS (My universe), Salmo (Kumite), Marco Mengoni (Cambia un uomo), Måneskin (Mammamia), e poi ancora Coez, Elodie, Fedez ft. Tedua, Blanco, Tommaso Paradiso, Negramaro, Mahmood con Elisa, Sangiovanni con Madame (Perso nel buio), Rkomi con Irama e Shablo, J-Ax, Swedish House Mafia & The Weeknd, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa feat. Rose Villain, Madame ft. Sfera Ebbasta, Federico Rossi con Ana Mena, Achille Lauro, Lp: insomma generi molto vari fra loro. Nel secondo cd c’è la migliore musica house, ben 22 brani interpretati, fra gli altri, da Purple Disco Machine, Meduza, The Weeknd, Sophie And The Giants, Marracash, Salmo. I più bei successi degli anni settanta e ottanta sono nel terzio cd, da Europe a Boney M., Frankie Goes To Hollywood, Donna Summer, Eurythmics, Spagna con “Easy lady”, Sabrina Salerno, Gazebo, Chic, Earth, Wind & Fire, Lionel Richie, Barry White, Raf, Gloria Gaynor, fino a Amii Stewart.

Franco Gigante