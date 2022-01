Con l’auto contro distributore di benzina

Si schianta con l’auto contro un distributore di benzina: paura in viale Virgilio. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento una Polo Volkswagen è uscita fuori strada andando a sbattere contro la colonnina di un distributore di carburanti. Il giovane che era alla guida dell’autovettura non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale i quali hanno eseguito i rilievi e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La stazione di servizio è stata chiusa temporaneamente.