Tenta di aggredire l’ex della convivente, scatta l’arresto

I carabinieri della Stazione di Palagiano hanno arrestato un 47enne per maltrattamenti in famiglia. Allertati da una segnalazione di un cittadino che riferiva sulla presenza di un uomo intento a suonare insistentemente al citofono di un’abitazione, hanno intercettato la persona segnalata, poco prima che si scagliasse, con un coltello, contro un suo rivale. Solo l’intervento dei carabinieri, i quali hanno subito disarmato il 47enne, ha evitato che la situazione degenerasse. L’uomo è stato accompagnato presso la caserma di Palagiano per accertare la natura della lite. I carabinieri hanno rintracciato la convivente del 47enne, nonché ex compagna dell’uomo aggredito, scoprendo un retroscena davvero allarmante caratterizzato da violenze fisiche e psicologiche che la donna era costretta a subire ormai da tempo e che sono culminate, nell’ultimo episodio, in una lesione sul viso, ancora evidente.

Per queste ragioni, il quarantasettenne è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasferito nella casa circondariale di Taranto. Intanto proseguono i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Martina Franca per contrastare la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza da Coronavirus. II controlli sono scattati a San Giorgio Jonico e hanno visto impegnati i militari della Sezione radiomobile, Sezione operativa e Stazione di San Giorgio Jonico. Ha preso parte anche il Nucleo cinofili di Modugno. I carabinieri nel corso dell’attività pianificata per far rispettare la normativa riferita al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno proceduto al controllo di una palestra e di due locali commerciali, situati a San Giorgio Jonico, verificando la validità di 38 Green Pass. Durante il servizio è stato inoltre istituito un posto di bloccoo a doppio senso di marcia, nei pressi di via Grottaglie. I militari dell’Arma hanno controllato 51 autovetture, hanno identificato 84 persone e hanno elevato cinque multe per violazioni delle norme contenute nel Codice della Strada.