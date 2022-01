Al sopravvissuto ai lager Giovanni Lolli la medaglia d’onore

Giovedì mattina, in occasione della ricorrenza della celebrazione del “Giorno della Memoria”, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, si è svolta, in Prefettura, la cerimonia di conferimento di una medaglia d’onore, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1, commi 1271- 1276. Il Prefetto Demetrio Martino ha consegnato la distinzione onorifica, conferita dal Presidente della Repubblica, al sopravvissuto ai lager, oggi centenario: Sig. Giovanni Lolli. Il Prefetto ha voluto sottolineare come il ricordo e la testimonianza siano lo scopo di questa giornata commemorativa affinché la drammaticità della storia dei fatti e delle immagini del passato restino nel cuore di ognuno di noi, per accrescere la coscienza della memoria elaborandone il valore attuale che diventa patrimonio personale e collettivo.

Alla sobria, ma significativa iniziativa, che si è svolta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto, hanno preso parte, oltre ai familiari dell’insignito, il Commissario Straordinario del Comune di Taranto e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Giovanni Lolli, nato a Corigliano d’Otranto (LE) il 14 ottobre 1922, fu chiamato alle armi il 23 gennaio 1942 ed assegnato al 5° Raggruppamento Artiglieria d’istanza a Pola. Il successivo 23 novembre fu assegnato alla Legione Carabinieri di Bari. Unitamente al Corpo d’appartenenza, fu trasferito a Durazzo (Albania), dove fu fatto prigioniero dai tedeschi e costretto ad attraversare a piedi tutta la ex Jugoslavia per raggiungere l’Ungheria e da qui, in treno, in vagoni piombati, il campo di concentramento Stammlager X-A ad Amburgo, dove rimase fino al 25 settembre 1945.