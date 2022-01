«Pronta la lista dei popolari. Noi con Melucci ed Emiliano»

«Primi positivi bilanci, a circa un anno dalla sua costituzione, per l’associazione politico-culturale “Insieme per Taranto”, che ha fatto registrare una importante crescita di adesioni e numerose iniziative civiche e solidali nelle periferie della città». Nelle parole del presidente Michele Mazzariello tutta la soddisfazione e anche le risultanze di una riflessione interna dell’associazione, rispetto all’attualità politica locale e regionale: «C’è un grande bisogno di prossimità alle persone, specie più fragili, in questi mesi crediamo di aver bene interpretato questo sentimento. Tuttavia, soci e simpatizzanti spingono affinché questa esperienza prosegua con maggiore responsabilità e vigore verso la nostra comunità, chiamata presto a confermare una certa idea di città e di futuro. E nello spirito moderato e informato ai valori cattolici che ci ha animati sin dal principio, riteniamo di poter contribuire a dare forma al campo politico popolare in vista della campagna elettorale per le amministrative 2022 di Taranto e Provincia, in coerenza con lo scenario disegnato dal presidente Michele Emiliano in Puglia e, senza ombra di dubbio, al lavoro per la riconferma a sindaco del capoluogo ionico di Rinaldo Melucci».

Con queste intenzioni e con questa chiarezza, l’associazione ha annunciato la creazione della lista elettorale “Taranto Popolare – Con Melucci Sindaco”, che parteciperà al tavolo del centrosinistra dei prossimi giorni. E nelle conclusioni ancora Michele Mazzariello, a proposito dei fatti dello scorso novembre riferibili alla caduta del Consiglio comunale: «Continueremo a raccogliere persone di buona volontà intorno a quel progetto di una Taranto alternativa, sostenibile ed inclusiva, che stiamo osservando grazie al lavoro di Rinaldo Melucci. Sempre avendo a riferimento il percorso dei popolari in Italia e in Europa. Desideriamo mettere al riparo il destino dei nostri giovani e delle famiglie tarantine dalle azioni di trasformisti di professione, vestiti di civismo e centrismo ma, in ultimo, accecati da interessi personali».