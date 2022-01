Festa di San Giovanni Bosco

Sono in corso nella chiesa di via Capitanata i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco. Nei giorni scorsi è stata illustrata la Strenna del Rettor Maggiore “Fate tutto per amore, nulla per forza” a cura di don Giuseppe Spicciariello e presentato il libro “Testimoniate il Vangelo con la vostra vita: andate in rete” con Marco Pappalardo, Nadia Ciambrignoni e Fabio Sandroni. Sabato 29, dopo la santa messa delle ore 18.30, la veglia di preghiera sarà animata dal Movimento giovanile salesiano. Lunedì 31, infine, sante messe saranno celebrate alle ore 18 (presieduta dal vicario generale mons. Alessandro Greco) e alle ore 20 (per le Figlie di Maria Ausiliatrice, giovani, cooperatori salesiani, associazione di Maria Ausiliatrice ed ex allievi salesiani). Per entrambe le celebrazioni, sarà necessario chiedere il pass al parroco. Fino al 30 gennaio, tutte le sere alle ore 19.30 sarà trasmesso “5 minuti con Don Bosco” sulle pagine facebook parrocchiadonboscotaranto e oratoriodonboscoditaranto.