Martina Franca, «È necessario un depuratore a San Paolo»

MARTINA FRANCA – Il sindaco Franco Ancona, ha preso parte all’incontro di presentazione del nuovo Piano d’Ambito regionale dell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, tenutosi a Taranto lo scorso martedì 25 gennaio presso il salone di rappresentanza della Provincia e organizzato dall’Autorità Idrica Pugliese. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati ai sindaci della provincia di Taranto presenti gli interventi previsti per i diversi comuni dal nuovo Piano, approvato lo scorso 8 luglio, per una spesa complessiva di 7 miliardi di euro e una programmazione che parte dal 2022 per arrivare sino al 31 dicembre 2045. Il Piano prevede diverse aree di intervento: efficientamento dei depuratori, dispersione idrica, approvvigionamento e depurazione.

Per quanto riguarda la città di Martina Franca il Piano punta alla realizzazione di un impianto per il recapito finale delle acque, estendendo, così, la rete fognaria, il cui costo previsto è di 80 milioni di euro. Nell’incontro, il sindaco Ancona ha ribadito la necessità di dotare la frazione di San Paolo di un impianto di depurazione, sottolineando che tale località ha delle esigenze molto importanti e non più prorogabili, legate alla presenza di numerosi residenti nella zona. Esigenze che il sindaco Ancona aveva già rappresentato in varie comunicazioni formali agli organi preposti, presenti anche durante l’incontro, in particolare il presidente, il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese, rispettivamente Antonio Matarrelli, Vito Colucci e Cosimo Ingrosso, il consigliere di amministrazione di Acquedotto Pugliese, Francesco Crudele, e il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Risorse Idriche e Tutela delle acque, Raffaele Piemontese. Si tratta di una pianificazione strategica attuata dalla Regione Puglia, in cui l’Acquedotto Pugliese è soggetto attuatore, che consentirà un ampliamento della rete idrica e, contestualmente, un contenimento della dispersione causata dalla cattiva manutenzione delle condotte esterne e, soprattutto, di quelle interne ai centri urbani, dove la sostituzione risulta più difficoltosa. Stefania Gallone