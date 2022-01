Enrico Berti: l’uomo, il filosofo, l’educatore

Un’altra eminente personalità della filosofia italiana, Enrico Berti, docente emerito dell’Università di Padova, accademico dei Lincei e presidente nazionale della Società Filosofica Italiana fino al 1986, oggi non c’è più. Pensatore di alto livello ben noto in ambito internazionale, Berti è stato fra i più grandi studiosi del pensiero antico e in specie di quello aristotelico. Persona dal tratto gentile – come lo ha definito la rettora della sua università nel ritratto che ne ha tracciato in ricordo – sempre disponibile al dialogo, ha formato allieve e allievi che ora disseminano il suo pensiero nelle università di tutto il mondo. Molti sono stati aiutati nella comprensione del pensiero greco dalla sua chiarezza, tanti lo hanno apprezzato come conferenziere illuminante, con alte capacità di sintesi e ricco di rispetto per l’interlocutore. Era un uomo garbato e schivo e chi lo ha conosciuto rievoca la bellezza della sua amicizia, la sua fede non ostentata e profonda e il suo amore per la famiglia.

Il grande interesse che Berti ha rivolto ad Aristotele ha dovuto superare lo scetticismo contemporaneo verso il pensiero dello Stagirita. Egli stesso raccontava che all’inizio del suo percorso di studi, molti lo sconsigliavano di dedicarsi ad un autore ormai superato. L’opinione cambiò quando, pochi anni dopo, si accese a livello internazionale un grande dibattito sulla riabilitazione della filosofia pratica, in cui Aristotele tornò protagonista. Nel volume Aristotele nel Novecento, Berti ha mostrato che l’influsso aristotelico è tuttora vivente nel pensiero e nella mentalità comune ed è ispiratore in molti temi della metafisica, dell’etica e della politica contemporanee. Persino la “Fisica” aristotelica, opera che ha dato il nome alla disciplina e che si pensava fosse del tutto superata, oggi viene rivalutata da alcuni studiosi contemporanei che la considerano una buona teoria.

Enrico Berti ha dedicato la maggior parte dei suoi libri allo Stagirita, ma ha lasciato un’impronta anche nella didattica con la sua Storia della filosofia, manuale presente in molti licei italiani. Su un piano propriamente teoretico, Berti ha cercato di proporre nel nostro tempo una “metafisica leggera”, ossia un pensiero che abbandona le pretese della metafisica classica ma conserva la consapevolezza dell’insufficienza del mondo dell’esperienza a rendere conto di se stesso. Questa concezione esalta il carattere eminentemente pratico dei concetti logico-metafisici di Aristotele, che non sono affatto obsoleti ma ci consentono ancora di pensare la realtà e di orientarci nella vita di tutti i giorni. Ne è prova ancor oggi il principio di non contraddizione, da molti considerato ovvio e antiquato, mentre – sostiene Berti – ci permette ancora di comunicare, anzi fonda la condizione stessa della comunicazione. Tutte le cose che diciamo e che facciamo si ispirano ad esso e, anche se dalla sua applicazione non riusciamo a ricavare nessuna verità generale, non cadere in contraddizione è necessario per affermare le verità più elementari. Se si rifiuta questo principio, non si capisce più quel che è vero e quel che è falso, si finisce in una confusione in cui si può affermare tutto e il contrario di tutto, rendendo triviale l’intero nostro discorso.

BERTI E L’ETICA NICOMACHEA DI ARISTOTELE

Un’altra traccia possente dell’inesauribile forza di Aristotele è data dalla sua riflessione sull’etica, esposta in una celebre opera, l’”Etica Nicomachea”, (così chiamata perchè il filosofo greco la dedicò al figlio Nicomaco) uno dei trattati più longevi e influenti nella storia del pensiero occidentale. Per comprenderne l’importanza, basti ricordare che Dante fa dire a Virgilio che è “la tua etica” perché ad essa è ispirato il poema. Molti sono i temi affrontati in quest’opera, ma certamente famosi sono i due libri dedicati all’amicizia. Enrico Berti ha evidenziato il carattere “politico” di questo sentimento, che per Aristotele è philìa (amore) è una virtù (arethè) è l’eccellenza che porta a perfezione l’umano, lo rende amabile e utile a sé stesso e agli altri. L’amicizia crea un legame civile tra gli uomini, generando unità nelle poleis sotto forma di concordia. Essa suppone la reciprocità e l’uguaglianza tra i cittadini e può essere goduta solo a questa condizione; sarebbe difficile, ad esempio, essere amici con un dio perché una divinità è troppo disuguale a noi. Ci deve essere un legame tra pari per diventare amici, lo stesso legame di parità che tiene insieme la comunità in una polis.

Tratteggiando questo carattere dell’amicizia, Aristotele – ci fa osservare Enrico Berti – definisce per la prima volta un concetto molto moderno, ossia ci dice che la polis è di tutti i cittadini. Ma il filosofo greco si spinge oltre. Se la prima forma di comunità dove nasce la philia è per lui la famiglia e la città è un insieme di famiglie, prima di tutto – egli ci ricorda – viene l’amicizia con sé stessi. L’amico è un altro me stesso che mi è caro quanto il bene comune. Il principio dell’amore di sé non deve essere frainteso, non è un’espressione di egoismo, è piuttosto una manifestazione dell’amabilità e della felicità. Per spiegarlo, Martha Nussbaum, filosofa americana contemporanea, commenta: “i cattivi, siccome non hanno nulla di amabile, non hanno nessun affetto verso sé stessi”. La concordia e la buona disposizione d’animo sono dunque qualità necessarie per la felicità. In un celebre passo dell’Etica Nicomachea si discute se l’uomo felice abbia bisogno di amici.

La felicità richiede salute, aspetto gradevole e buoni mezzi per vivere – argomenta Aristotele – ma tutti questi beni vanno condivisi con gli altri. Nessuno è un lupo solitario, l’uomo è “un animale politico”, secondo la folgorante definizione che è diventata proverbiale. L’essere umano è fatto per vivere nella polis e soltanto nella polis realizza la propria umanità, fuori della città vivono solo le bestie e gli dei. La polis per Aristotele è la società, la koinonia, (ciò che abbiamo in comune) una società naturale che consente la piena realizzazione di sé e il compimento delle funzioni umane. Nella concezione politica moderna la polis è stata sostituita dallo stato contrattuale, aggiunto alla natura come condizione primitiva nella quale gli uomini si trovano per nascita. Per Aristotele la natura non rappresenta una condizione primitiva, essa è costituita dalla polis che è la società nella quale gli esseri umani realizzano completamente la propria natura. In questo senso l’uomo è animale politico: è l’essere vivente che può vivere, può realizzare sé stesso solo nella polis attraverso la più perfetta qualità umana, il logos, la ragione.

BERTI E LA “POLITICA” DI ARISTOTELE

Il tema viene sviluppato in un’altra celebre opera di Aristotele, la “Politica”, di cui Berti ha mostrato la straordinaria attualità, rammentandoci che persino la parola “politica” che dà il titolo al trattato (Ta politikà) è stata inventata dal filosofo greco. La lezione aristotelica sulla felicità, che Enrico Berti ci riconsegna, risulta molto utile anche nella vita pratica contemporanea. Vivere bene è la felicità, la piena realizzazione di tutte le qualità umane che la nostra ragione consente di dispiegare. La polis nasce per garantire a tutti coloro che ne fanno parte il vivere bene, non soltanto per soddisfare i bisogni ma anche per fruire di attività che non siano strumentali, prime fra tutte quelle che per i Greci rappresentavano la bellezza e la creazione poetica, l’arte e il teatro. In questo senso chi non ha bisogno della polis è una bestia o un dio. Le bestie sono in continuo conflitto tra loro perché sono desiderose di guerra, l’essere umano invece è l’unico dotato di logos (ragione, discorso, parola) e può superare i vincoli dell’animalità.

La parola apre lo spazio pubblico – come lo definiva Hannah Arendt, convinta assertrice della prassi politica fondata sul linguaggio – e serve a indicare ciò che giova e ciò che nuoce, ciò che è giusto o ingiusto. Gli uomini stanno insieme non per paura, lacerati dalla ferocia belluina dell’homo homini lupus di Hobbes, ma vivono pienamente grazie al linguaggio che ne garantisce la fioritura dentro il consorzio civile. Enrico Berti ci trasmette la grandezza di questa lezione aristotelica e la ribadisce, sintetizzandola in un pensiero che esprime la sua lucida e amabile eredità. E così vogliamo ricordarlo: “Desidero esserci come desidero che siano con me le persone che amo in una comunità di ragionamenti e di pensieri. Ciò per cui desideriamo vivere è proprio ciò che desideriamo fare con gli amici. Fare filosofia insieme, sumphilosophein, senza invidia”.

Ida Russo

Presidente Società Filosofica Italiana sezione di Taranto