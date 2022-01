“Come un palinsesto”, di Nello De Gregorio

Torna in libreria Nello De Gregorio, storico operatore culturale, autore, tra gli scopritori e valorizzatori della rete sotterranea degli Ipogei tarantini, con un’opera dedicata alla Città Vecchia: “Come un palinsesto” (Edizioni Casa del Libro Mandese). Un lavoro ricco di aneddoti, di immagini e che grazie alla utilizzazione delle risorse del noto Piano Blandino e al contributo di numerosi studiosi di storia e di architettura oltreché di archeologia, pone l’accento sui problemi ancora irrisolti di una Città Vecchia meravigliosamente bella, ma ancora tutta da valorizzare. Il cuore del volume affronta e racconta via Duomo l’antica strada, Vicoli e Postierle, gli affacci costieri raccontati e analizzati come non lo sono mai stati, laddove la proposta di risanamento viaggia sempre un passo avanti alla critica potenziale di quanto si poteva fare e fino ad oggi non è stato fatto.

Una ricca fonte di informazioni corredate da un ricchissimo corredo fotografico (oltre duecento immagini della città vecchia di Mino LoRe, Marisa De Gregorio, Annalisa Galetta), il libro, completa un ciclo iniziato con Ipogei a Taranto e La città se ne venne al Borgo, rispettivamente dedicati alle bellezze ipogee e ai meravigliosi edifici del borgo umbertino di Taranto, sempre pubblicati da Mandese.