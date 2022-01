“Una volta suonavo nei New Trolls”: De Scalzi si racconta tra musica e parole

«Questo progetto ha avuto un buon tempo di maturazione e strada facendo è cresciuto nei suoi contenuti, suddivisi in quattro momenti, tutti fondamentali per raccontare il mio percorso artistico e personale». Lo ha precisato Vittorio De Scalzi parlando di “Una volta suonavo nei New Trolls”, il cofanetto con un dvd, due cd e il libro scritto da Massimo Cotto. «Il libro di mie storie di vita sono raccontate all’amico giornalista e scrittore Massimo Cotto – ha confidato – Il dvd live è stato registrato nel 2005 e intitolato “Il suonatore Jones”, testimone della mia collaborazione e amicizia con Fabrizio De Andrè, che è stato messo a disposizione da mio fratello Aldo».

Nel primo cd “La storia dei New Trolls” ci sono 14 grandi successi e i due inediti “Quelle navi” e “Frequentatori dei tramonti” singolo in promozione nelle radio e accompagnato dal video https://youtu.be/ QHhZhbXEWp0. «I brani del primo cd sono stati registrati dal vivo durante il tour del 2019, prima del lockdown – ha confessato – Con me i mitici compagni di viaggio de “La Storia dei New Trolls” che da oltre vent’anni mi aiutano a portare avanti con amore la musica della storica band che ho fondato e alla quale orgogliosamente sono appartenuto». Nell’occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione di “Concerto grosso”, il secondo cd presente nel cofanetto, lo ripropone in una nuova versione realizzata con l’Orchestra Ico Magna Grecia, con un ine dito “Rabdomante”. «Il secondo cd è stato registrato nel corso di due concerti tenuti durante lo stesso tour – ha osservato – Ero accompagnato dalla prestigiosa Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dal maestro Maurizio Lomartire in una data e dal maestro Piero Romano nella successiva». Il progetto racconta e descrive la carriera di Vittorio De Scalzi ed è disponibile in tutti i negozi, negli store e qui https://bit. ly/2VyLwhg.

«Sono presenti anche alcune canzoni inedite – ha fatto notare – Sono tre, “Quelle navi”, “Frequentatori dei tramonti” e “Rabdomante”, nate in questo tempo che ancora mi vede carico con le dita i tasti neri e bianchi di un pianoforte, per emozionarmi ed emozionare ancora una volta». Vittorio De Scalzi, dopo aver fondato I Trolls insieme a Pino Scarpettini, nel 1967 costituisce i New Trolls, gettando le basi per una proficua carriera, caratterizzata sin dall’inizio dall’intento di concentrarsi su un repertorio originale, con Nico Di Palo (chitarre), Gianni Belleno (batteria), Giorgio D’Adamo (basso) e Mauro Chiarugi (tastiere); nello stesso anno la band apre i concerti della tournée italiana dei Rolling Stones e suona in jam session con musicisti come Stevie Wonder. Con la collaborazione di Fabrizio De André e del poeta Riccardo Mannerini compone i brani del concept album “Senza orario senza bandiera”; ha composto anche canzoni per Mina, per Ornella Vanoni e per Anna Oxa, e con i New Trolls ha partecipato a sette edizioni del Festival della Canzone di Sanremo.

Franco Gigante