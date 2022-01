Autocisterna si ribalta sulla 106, autista in ospedale in codice rosso. Le foto

E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso l’autista di un’autocisterna che trasportava Gpl per conto della Energas e che per cause ancora tutte da accertare si è ribaltata intorno a mezzogiorno sulla Statale 106 tra Ginosa e Ginosa Marina.

L’uomo è stato estratto, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, dalle lamiere contorte del mezzo che aveva terminato la sua corsa sul guard rail che divide le carregiate, fortunatamente senza provocare la fuoriuscita del gas. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 e dei Vigili del fuoco, anche i Carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dei tecnici dell’azienda che hanno travasato il gpl dalla cisterna ribaltata.