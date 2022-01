Consegnato un defibrillatore alla scuola R. Moro

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio venerdì mattina ha consegnato all’istituto comprensivo Renato Moro di Taranto un defibrillatore donato dall’azienda Alba Tramezzini. «È un positivo esempio di collaborazione tra il tessuto economico e il mondo della scuola – sottolinea il consigliere regionale – un piccolo gesto che denota, però, grande attenzione nei confronti del territorio e soprattutto nei confronti dell’istituzione scolastica che svolge un ruolo importantissimo per la formazione delle future classi dirigenti». «La consegna odierna rientra in un percorso che ho iniziato anni fa con lo scopo di garantire la massima sicurezza nello svolgimento di attività culturali, sportive e scolastiche. L’auspicio di tutti è che queste strumentazioni non vengano mai utilizzate, ma è necessario che queste realtà ne siano dotate».

«Questa donazione – ha detto la dirigente scolastica Loredana Bucci – è un bel gesto che arriva in un momento in cui la scuola riprende, nonostante tutto, ad essere presente, attiva e vicina ai bambini con la collaborazione del territorio e delle sue istituzioni. Grazie al consigliere Di Gregorio e all’imprenditore Mimmo Albano». «Siamo da sempre attenti e vicini alle iniziative sociali – ha ribadito Albano – soprattutto quando si tratta di fare qualcosa di utile per le scuole del territorio. Con la speranza, ovviamente, che mai si debba usare questa apparecchiatura salva vita».