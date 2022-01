Furti al deposito combustibile della Marina, scattano due arresti

Sono stati sorpresi a rubare gasolio all’interno del Deposito di combustibile della Marina Militare in zona Chipparo. Ieri mattina i Carabinieri per la Marina di Taranto, hanno arrestato un dipendente civile del Ministero della Difesa e un dipendente di una società privata con l’accusa di furto di combustibile. I due indagati, uno dei quali addetto tecnico ai rifornimenti navali presso il deposito di combustibili della Marina Militare sono stati colti in flagranza di reato mentre stavano portando via alcune taniche di gasolio. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Taranto, al fine di chiarire le dinamiche della vicenda.

“La Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto collabora fattivamente con il personale dell’Arma nell’accertamento dei fatti a conferma dell’impegno nelle attività ispettive e di controllo, finalizzate a prevenire e contrastare attività illecite, nel rispetto della normativa vigente e del pieno supporto alle attività investigative da parte della magistratura” si legge in una nota stampa della Marina Militare. In passato analoghe operazioni sono state condotte dai carabinieri che operano all’interno dell’Arsenale della Marina Militare. Nell’ultima nella rete sono finiti un dipendente civile e un suo amico. I militari del Nucleo operativo della Compagnia Marina Militare di Taranto al termine di una mirata attività d’indagine avevano colto con le mani nel sacco un tarantino, addetto ai servizi di vigilanza, e un suo amico residente in un centro della provincia jonica.

Quest’ultimo, con la complicità del primo, dopo essere entrato illecitamente all’interno del sito militare con un camion aveva portato via da un magazzino in disuso batterie navali e una morsa da banco. I carabinieri, che da tempo stavano monitorando i movimenti dell’addetto ai servizi di vigilanza del comprensorio, avevano bloccato il complice mentre alla guida dell’autocarro sul quale era stata caricata la refurtiva, stava tentando di uscire dal sito dell’ingresso secondario. I due su disposizione dell’autorità giudiziaria erano stati sottoposti agli arresti domiciliari. Le nuove misure di sorveglianza adottate dal Comando Marittimo Sud, finalizzate al contrasto al fenomeno dei furti in ambito militare anche in quella circostanza avevano dato i loro frutti. Ieri è accaduto di nuovo. Un dipendente civile e un dipendente di una ditta privata sono stati presi mentre rubavano gasolio.