Sabato di sangue sulle strade di Taranto. Le foto

Sabato di sangue sulle strade di Taranto: due gli incidenti.

Il primo è avvenuto nelle prime ore del mattino: un’auto ha investito un pedone nei pressi di una pescheria all’altezza dell’imbocco della SS 106. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in quel momento una Peugeot si è fermata per farlo attraversare, ma è arrivato un furgone che non ha fatto in tempo a frenare e ha tamponato l’auto che a sua volta gli è finita addosso. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Il secondo Incidente stradale è avvenuto nel quartiere Paolo VI di Taranto. Una moto si è scontrata con un bus urbano, nei pressi di una rotatoria. Ad avere la peggio, ovviamente, il centauro trasportato in codice rosso al pronto soccorso.