Taranto in equilibrio: contro il Latina è pareggio a reti inviolate

In equilibrio. Con la sequenza di risultati utili consecutivi, con il rispristino dell’agonismo dopo un mese di pausa obbligata, con una classifica che regala sicurezza. Il Taranto esce indenne dal fortino del Latina ed il pareggio a reti inviolate, valevole per la quinta giornata di ritorno che coincide sostanzialmente col secondo appuntamento calcistico in serie C per un gennaio che volge al termine, è ancora una volta intriso di sottile rammarico per le occasioni non concretizzate. Rispetto alla sfida precedente impattata in casa contro la Paganese, però, la simmetria regna sovrana in terra laziale: intuito e dinamismo, opportunità confezionate e neutralizzate, interventi salvifici ed avvicendamenti di ritmo e ragionamento. Giuseppe Laterza si affida alla continuità tattica e nello scacchiere del prediletto 4-2-3-1 l’unica novità è rappresentata dal ritorno di De Maria sul versante mancino di retroguardia, con Ferrara preservato per un recupero graduale della condizione dopo il lungo infortunio. Prescelto per il lato destro difensivo è l’eclettico Versienti, con il neo acquisto Turi che si accomoda in panchina, mentre il cuore del reparto è appannaggio del collaudato tandem Zullo-Benassai.

Il binomio in mediana vede nuovamente protagonisti capitan Marsili e Civilleri, così come non cambia l’asse della trequarti: Mastromonaco e Falcone agiscono rispettivamente a destra e sinistra, mentre Giovinco è centrale ad ispirare l’unico terminale offensivo di ruolo Saraniti. Sulle ali dell’entusiasmo vola la formazione nerazzurra guidata da Daniele Di Donato e reduce dal prestigioso blitz a Foggia: il suo viaggio verso la permanenza in categoria è costruito però fra le mura amiche dello stadio “Francioni”, non tradisce le aspettative di coraggio e di vitalità, né confuta le letture strategiche esaminate alla vigilia dal tecnico antagonista Laterza. Il Latina, infatti, si esibisce in ripartenze rapide e concede spazi, ostenta organizzazione a centrocampo con una linea a cinque in cui spiccano i cursori Nicolao ed Ercolano, così come Tessiore, Barberini e Di Livio garantiscono densità ed innescano verticalizzazioni per gli attaccanti Sane e soprattutto Jefferson. E’ proprio quest’ultimo a creare la prima occasione del match, dopo quattro minuti di gioco: l’attaccante italo-brasiliano approfitta di un’indecisione in copertura, con Zullo che scivola, raccoglie il suggerimento di sponda del collega di reparto Sane e colpisce col destro in maniera perentoria; prodigioso Chiorra ad opporsi e disinnescare il tiro. Portieri sugli scudi: due giri di lancette più tardi, Cardinali protegge sulla punizione calciata dalla trequarti mancina da Marsili; il destro scoccato da Giovinco sulla respinta è improvviso ma intercettato. Nitida occasione per i rossoblu al 13’: capitan Marsili si esibisce nuovamente su calcio piazzato, favorendo un lungo assist dalla metà campo destra per la testa di Civilleri che, ben appostato in area, incorna di poco a lato.

Entrambe le squadre si alternano nel guadagnare metri durante i periodi della gara: il Taranto punta sulla qualità nello sviluppo della manovra e nel dialogo sulle corsie, aspirando a condurre più uomini in area di rigore, spesso peccando in precisione e pragmatismo, mentre il Latina ammicca all’intraprendenza, al contropiede fulmineo, al filtro in marcatura nella zona nevralgica. Al 26’ Mastromonaco è autore di un cross insidioso sul quale Cardinali tenta la deviazione corta: Falcone dalla parte opposta prima, Giovinco sull’evoluzione successiva non indovinano la traiettoria. Due minuti più tardi, al 28’, Tessiore supera Zullo e serve l’assist per l’accorrente Nicolao, il quale resiste al controllo di Versienti e stacca di testa, colpendo però l’esterno della rete. L’epilogo della prima frazione di gioco sarebbe potuto diventare propizio per il Taranto: al 43’Celli compie un grave errore in disimpegno su un lancio dalla sinistra e si avventura in un passaggio breve per Cardinali. E’ Saraniti ad avventarsi sulla sfera ed a sprecare incredibilmente sul fondo un rasoterra destro a porta praticamente sguarnita. In avvio di ripresa, mister Laterza rileva l’acciaccato Zullo ed inserisce Riccardi, rientrante dopo un mese di stop a causa di una lesione al quadricipite. Al 47’ Ercolano avanza in progressione dalla destra e serve nello spazio ristretto Jefferson, il quale scarica il destro sicuro, ma è provvidenziale il salvataggio da parte di Versienti sulla linea di porta. Tessiore prova a sorprendere al 54’ con una conclusione destra dalla lunga distanza, che rimbalza e si spegne sul fondo. Nel “gioco delle coppie di ruolo”, Santarpia sostituisce Falcone sulla trequarti mancina al 56’. Si renderà temibile al 70’, con un’iniziativa libera col destro dal limite dell’area, destinata a lato. Un minuto prima, l’insidia era stata firmata da Ercolano, artefice di un traversone a tagliare da centrocampo che termina fuori. Al 75’ Celli si riscatta dal rischio creato nel primo tempo e sventa sulla linea, alle spalle di Cardinali, il tentativo col mancino effettuato in volata da Saraniti all’altezza del vertice sinistro dell’area. La freschezza dei subentrati Barone (per Giovinco un po’ appannato) e Labriola (per Saraniti) non incide: il duello si conclude 0-0, con il gruppo ionico e mister Laterza ad omaggiare, sotto il settore riservato agli ospiti, i numerosi appassionati rossoblu accorsi non solo dalla città bimare, ma anche dalle aree fuorisede.

Nessuna tregua ed immediata inaugurazione del calendario di febbraio rimpinguato da impegni ravvicinati: mercoledì prossimo, infatti, il Taranto sarà di scena allo “Iacovone” per affrontare il Campobasso, nel designato turno di recupero della seconda giornata del girone di ritorno non disputata lo scorso 9 gennaio, previa decisione della Lega Pro in attesa del protocollo sanitario inerente la gestione dei contagi da variante omicron.

Alessandra Carpino

LATINA- TARANTO 0-0

Serie C girone C / 24ma giornata (domenica 30 gennaio 2022, ore 17.30)

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Celli, Carissoni; Nicolao (37’st Sarzi Puttini), Tessiore, Barberini (31’st Amadio), Di Livio, Ercolano; Sane, Jefferson (37’st Carletti). A disp. Ciammaruconi, Tonti, Marcucci, Teraschi, Atiagli, D’Aloia, Rossi. All. Di Donato

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo (1’st Riccardi), Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri; Mastromonaco, Giovinco (32′ st Barone), Falcone (11′ st Santarpia); Saraniti (43’st Labriola). A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Bellocq, Turi, Guastamacchia, Cannavaro. All. Laterza

Arbitro: Emmanuele di Pisa

Assistenti: Ferraioli (Nocera Inferiore) e Catani (Fermo)

Quarto ufficiale: Borriello (Arezzo)

Ammoniti: Celli, Nicolao (L)

Note: angoli: 3-5, recupero: 2’pt e 4’st.