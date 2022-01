«Si avvia a soluzione la vertenza dei 130 lavoratori ex Isolaverde»

«Il ritorno al lavoro dei 130 ex “Verde Amico” è frutto del grande impegno che abbiamo messo nei mesi scorsi nella risoluzione di questa vertenza. Senza il costante dialogo con la Regione Puglia, infatti, non sarebbe stato possibile trovare quella soluzione innovativa che oggi dà prospettive ai lavoratori». Così l’ex sindaco Rinaldo Melucci riguardo agli ex lavoratori Isolaverde. «Il progetto “Green Passage” riavvierà gli interventi di bonifica leggera nei quali erano stati già impiegati. Sul tema generale delle bonifiche, inoltre, è opportuno riaccendere l’attenzione perché al netto di questi progetti, nulla si è più saputo di tutti gli interventi che la città attende».

Sull’argomento si registra anche l’intervento di Paolo Castronovi, segretario cittadino del Partito Socialista Italiano, già vicesindaco e assessore all’Ambiente e Società partecipate dell’Amministrazione Melucci. «Finalmente si avvia a soluzione la vertenza dei 130 lavoratori ex Taranto Isolaverde: la Regione Puglia ha infatti trasmesso il disciplinare per l’attuazione del progetto “Green Passage” (ex “Verde Amico”) in cui erano stati impegnati fino all’anno scorso, un progetto che, grazie all’impegno dell’Amministrazione Melucci, aveva ricevuto un rifinanziamento biennale con 6 milioni di euro di fondi europei FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) destinati alla Regione Puglia». «Il disciplinare della Regione Puglia – prosegue Castronovi – prevede che le attività di “Green Passage” riprendano entro il prossimo aprile, pertanto chiediamo al Commissario Vincenzo Cardellicchio che si acceleri il più possibile sulle loro assunzioni da parte di Kyma Servizi Infrataras, ridonando così reddito e serenità alle loro famiglie. Ricordo – conclude il segretario cittadino del Psi di Taranto – che molti di questi 130 lavoratori hanno terminato la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego di 400/500 euro) tra agosto e ottobre, famiglie a cui era venuta a mancare anche questa minima forma di reddito».