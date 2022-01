Firmata una convenzione tra Comune di Taranto e Ordine dei notai

Un tassello importante sulla strada della legalità è stato definito a Taranto con la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune dei Due Mari e l’Ordine dei Notai. «Infatti è stato sottoscritto tra il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio ed il presidente dell’Ordine dei Notai Antonello Mobilio una convenzione che consente ai notai della città un accesso veloce e privilegiato alle documentazioni demografiche, prodromo di successivi sviluppi in materia urbanistica e successivamente di accesso agli strumenti comunali di programmazione territoriale – si legge in una nota – Velocità e certezze che metteranno al riparo i cittadini tarantini da possibili errori o incertezze dando uno strumento di lavoro celere ed economico alla categoria dei Notai, categoria che rappresenta un’eccellenza ed un vanto italiano nel panorama giuridico ordinamentale posto a garanzia dei rapporti tra privati e presidio di legalità per lo Stato.

Un’innovazione questa firmata nei giorni scorsi, e così anche le prossime allo studio in materia urbanistica, che va ad affiancarsi all’azione di modernizzazione e di attualizzazione delle procedure ormai da tempo avviata negli Studi notarili e che si riverbera in un risparmio per l’utenza ed un maggior controllo pubblico sulle transazioni, e che corrobora, infine, lo sforzo del Ministero della Giustizia, organo vigilante della categoria, impegnato a traghettare il nostro Paese su modelli procedurali sempre più innovativi. L’occasione è stata utile anche per fornire al Prefetto Cardellicchio uno spaccato conoscitivo della società tarantina vista da un osservatorio molto privilegiato ed attento quale quello degli studi notarili di città».