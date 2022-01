Spacciava hashish, arrestato un 20enne

Attività antidroga del personale del Commissariato di Grottaglie che ha permesso di scoprire ed arrestare un 20enne trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish. I poliziotti, nel corso della loro attività investigativa avevano maturato sospetti su un giovane che era stato notato spesso avere brevi incontri nel centro città con suoi coetanei. Il presunto pusher è stato fermato nel centro cittadino in un controllo dal personale delle Volanti ed è stato trovato in possesso di alcune piccole dosi di hashish.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nella camera da letto, nascosti in un borsello, sono stati recuperati due panetti di hashish sigillati da cellophane per un peso di circa 200 grammi. Il 20enne è stato così accompagnato negli uffici del locale Commissariato per tutti gli adempimenti del caso. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida, il giovane pusher è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.