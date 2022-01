Fermato uno spacciatore minorenne

L’intensa attività di prevenzione e repressione alla lotta dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha consentito ai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca di trarre in arresto un diciassettenne di Martina Franca responsabile di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e hashish.

Il giovane è stato sorpreso presso la propria abitazione detenere grammi 300 circa di sostanza stupefacente occultata in un contenitore per rifiuti nonché il materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, 200 bustine in cellophane trasparenti e la somma contante di 2200 euro circa in banconote di vario taglio. I militari hanno anche trovato un’agenda dove il minorenne appuntava tutto lo spaccio con nominativi dosi e cifre. Per ora, il giovane è stato condotto presso la propria abitazione in attesa di udienza di convalida.