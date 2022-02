In fiamme nella notte un autosalone di via Picardi. Il video

Fiamme nella notte a Taranto. Saranno le indagini degli agenti della squadra Mobile a chiarire le cause dell’incendio divampato la scorsa notte in una autoconcessionaria di via picardi. Non è escluso che le fiamme abbiamo una origine dolosa. Secondo quanto emerso finora, il rogo avrebbe prima interessato una delle auto parcheggiate vicino alla ringhiera che delimita lo spazio espositivo dell’autosalone, poi avrebbe raggiunto e danneggiato un’altra auto. La rivendita è la stessa da cui è nato, una decina di giorni fa, l’inseguimento a un uomo che poi ha ferito con colpi di arma da fuoco due poliziotti.