San Severo Basket, «I nostri tifosi aggrediti da ultras del Taranto»

La denuncia è arrivata tramite un comunicato stampa diffuso sul sito web della società dauna e firmato Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo: “La dirigenza dell’Allianz Pazienza condanna fermamente gli episodi di violenza ai danni dei nostri tifosi, avvenuti nei pressi di un autogrill da parte di vili fan del Taranto Calcio. Atteggiamenti di una gravità inaudita non possano e non devono passare inosservati. Un bel pomeriggio di sport caratterizzato, è bene precisarlo, dall’ottima accoglienza da parte di Stella Azzurra non può finire in questo modo barbaro. Massima vicinanza ai nostri tifosi gialloneri da parte dell’intera società che si augura, naturalmente, che al più presto vengano individuati i responsabili di un gravissimo atto da parte degli organi inquirenti, immediatamente giunti sul posto.

La violenza non ha (e non avrà mai!) a che vedere con lo sport”. Un episodio su cui sono partite le verifiche degli organi competenti, e che è stato stigmatizzato da Matteo Piccoli, uno dei giocatori più rappresentativi della Cestitica San Severo. A nome della squadra riporto, con stupore e dispiacere, quanto è appena accaduto. Un atto vile ha colpito i nostri Ultrà, in autogrill, di ritorno da Roma: sono stati accerchiati, minacciati e rapinati con mazze e bastoni, di tutto quello che avevano, dagli Ultra del Taranto Calcio. Spaventatissimi hanno visto sparire davanti ai loro occhi portafogli, telefoni, bandiere, tamburi e sciarpe. Un avvenimento folle, codardo e senza senso. Siamo vicini ai nostri tifosi per quanto accaduto. Lo sport è un’altra cosa, questa è ignorante criminalità e fa schifo” ha scritto Piccoli sul suo profilo facebook.