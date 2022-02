Processo “Fulmine 2” per le rapine lampo, 5 condanne

Mettevano a segno rapine a mano armata con una velocità fulminea, da qui il nome dell’operazione dei Carabinieri che ha portato al loro arresto: “Fulmine 2”. Ai presunti componenti della banda sgominata alcuni anni fa è arrivato il conto, salato, della Giustizia. Il gup del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto ha emesso la sentenza per otto imputati che hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato per beneficiare di uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Oltre a cinque condanne il giudice ha emesso anche 3 assoluzioni. Condannati Giuseppe Motolese, a 2 anni e 6 mesi, con rideterminazione della pena finale, per effetto della precedente condanna, in 9 anni e 2 mesi di reclusione, Giuseppe Mele, a 3 anni e 9 mesi, con rideterminazione della pena finale in 7 anni e 11 mesi, Salvatore Carlino a 3 anni e 3 mesi, con rideterminazione della pena complessiva in 8 anni e 3 mesi di reclusione, Andrea Petronelli a 6 mesi di reclusione, con rideterminazione della pena complessiva di 5 anni e 6 mesi. La rideterminazione della pena è scattata per coloro che nel 2019 avevano già rimediato una condanna da una sentenza emessa dal gup diventata definitiva. Pollice verso anche per Luigi Ninni, al quale sono stati inflitti 4 anni di reclusione (e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici). Assolti da alcune imputazioni anche Giuseppe Mele e Salvatore Carlino “per non aver commesso il fatto”. Assolto da tutte le accuse Antonio Carrieri, da un capo d’imputazione “per non aver commesso il fatto” e da un altro “perché il fatto non sussiste”.

Assoluzione da tutti i reati contestati anche per Giuseppe Lumaca “perché il fatto non sussiste” e Gaetano Panariti, “per non aver commesso il fatto” difesi, rispettivamente il primo dall’avvocato Maria Letizia Serra e il secondo dall’avvocato Angelo Masini. I fatti risalgono al 2017. Il processo è scaturito dall’operazione “Fulmine”, condotta dai carabinieri della Compagnia di Manduria per fare luce su alcune azioni criminose verificatesi nel versante orientale della provincia jonica, fra Lizzano e Fragagnano, complessivamente tre quelle consumate ai danni di esercizi commerciali e una tentata ai danni di una banca. Con le armi in pugno e il volto coperto da passamontagna, minacciavano di aprire il fuoco. Così immobilizzavano cassieri e commercianti e si impossessavano di tutto il denaro presente nei registratori di cassa, riuscendo a portare via anche somme consistenti, di circa 2000 euro.

Malgrado agissero col volto coperto, i militari sono riusciti a identificarli con le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Di fondamentale importanza per l’attività investigativa si sono rivelate le immagini del furto di un’auto che hanno consentito di individuare il numero di targa. Messi insieme i vari pezzi del mosaico, gli investigatori dell’Arma hanno chiuso il cerchio.