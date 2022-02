Incendiato autosalone, danni ingenti

Rogo d’auto all’interno di un autosalone, “Ventriglia” in via Picardi, a Taranto. Un episodio, quello su cui sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Taranto, verificatosi nella notte tra domenica e lunedì, circa trenta minuti dopo la mezzanotte. Sul posto sono giunti subito i Vigili del fuoco: non è escluso che le fiamme abbiamo una origine dolosa. Secondo quanto emerso finora, il rogo avrebbe prima interessato una delle auto parcheggiate vicino alla ringhiera che delimita lo spazio espositivo dell’autosalone, poi avrebbe raggiunto e danneggiato un’altra auto: parliamo di un’Audi e di una Range Rover. Dalle immagini della telecamera di sorveglianza potrebbero arrivare importanti spunti per l’indagine che, come detto, è affidata alla Polizia di Stato. Sul luogo del rogo, a quanto si è appreso, sarebbe stato rinvenuto del liquido infiammabile. La rivendita è la stessa da cui è nato, una decina di giorni fa, l’inseguimento a un uomo che poi ha ferito con colpi di arma da fuoco due poliziotti. Un episodio, quest’ultimo, gravissimo, che ha avuto eco nazionale; e gli accertamenti sull’incendio della notte tra domenica e lunedì vertono anche sulla possibilità che ci sia un collegamento tra i due avvenimenti.

Ma siamo, per ora, nel campo delle ipotesi. Come è noto, per il ferimento dei due agenti è stato arrestato Leo Varallo, ex guardia giurata, accusato di duplice tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali – nei confronti di altri poliziotti contro i quali si era scagliato prima di essere fermato – tentata rapina, detenzione e porto illegale di pistola e munizioni e minaccia armata a un agente libero dal servizio. L’uomo è stato preso dagli agenti della Squadra Mobile dopo poche centinaia di metri. Aveva cercato di impossessarsi di una Porsche Cayenne da una concessionaria d’auto – quella in cui è deflagrato l’incendio nelle scorse ore – quando una volante della polizia lo ha intercettato, ha esploso colpi di pistola all’indirizzo dei due agenti i quali sono rimasti feriti. Le volanti sono piombate in viale Magna Grecia, nel tratto di strada compreso tra corso Italia e viale Jonio e quando gli agenti sono arrivati per il controllo, il quarantaduenne ha tirato fuori una pistola calibro 9 e ha fatto fuoco ripetutamente contro il parabrezza e il finestrino di una delle auto di servizio della Polizia di Stato. Terrorizzati i numerosi testimoni dell’agguato. L’ex guardia giurata ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato a circa un centinaio di metri dal luogo del ferimento.