Amministrative, Albanese lancia il suo progetto. Patto e Centrodestra: incontri

L’avvocato Egidio Albanese candidato sindaco? Presto per dirlo. Il professonista, comunque, non resta in attesa. Sabato ha presentato l’associazione “La voce di Taranto”: un movimento civico che sdi affaccia sullo scenario politico, pronto magari a intervettare le evoluzioni che dovessero esserci in vista delle elezioni comunali.

«Perché questa inziiativa? Vogliamo dare un contributo alla politica per realizzare un programma e sottoporlo a chi si sta proponendo o si proporrà per l’amministrazione della città», ha dichiarato Albanese alla presentazione che si è tenuta al Nautilus, alla presenza di un folto pubblico. «L’idea – ha spiegato Albanese – è quella di prospettare un programma, non di scendere in politica. Nei prossimi giorni avvieremo incontricon i cittadini cercando di realizzare qualcosa che potrà essere utile alla città». Da tempo il nome del noto avvocato viene associato ad una sua posibile candidatura nelle fila del centrodestra. «Ci sono stati certamente contatti – ha ammesso – con esponenti politici interessati a questa nostra idea di costruzione condivisa di un programma. Questa è una idea nuova, perché proprio la condivisione manca alla politica. Fratelli d’Italia? Questo interessamento mi lusinga, ma al di là di questo io sto realizzando un mio personale percorso da civico, con questa associazione per la quale abbiamo avviato la campagna di tesseramento. campgna di tesseramento. La finalità, ripeto, è quella di dar voce ai cittadini.

Il nome dell’associazione ha un senso: vogliamo dar voce ai cittadini rimasti silenti che hanno visto tante cose in questi anni, non sempre belle e non sempre finalizzate al bene comune». Al momento, comunque, l’avcvocato Albvanese allontana l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco: «Per professione io i problemi me li pongo quando mi si presentano e in questo momento non c’è questa problematica all’orizzonte». E intanto sul versante che si oppone al sindaco uscente Rinaldo Melucci, c’è da registrare che proseguoni gli incontri tra Patto dei federati e partiti di centrodestra. «Definizione del programma e individuazione del candidato sindaco. Sono stati questi – si legge in una nota ufficiale – i temi al centro della nuova riunione tra i rappresentanti di tutte le liste elettorali riconducibili al “Patto per Taranto” (tra cui Patto Popolare, Idea Indipendente, Sds, Noi con l’Italia, Grande Taranto, Voltare Pagina ed altre liste riconducibili ad amministratori ed ex amministratori) ed a Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Orizzonte Italiano, Buona Destra ed At6. L’ obiettivo è quello di costruire una coalizione ampia, in vista delle prossime elezioni comunali di Taranto».

Tutti i partecipanti hanno condiviso “la volontà di costruire un progetto comune, competitivo ed ambizioso per elezioni nel capoluogo ionico». Sono stati definiti i punti cardine necessari alla stesura del manifesto politico. Nei prossimi giorni, insieme ad altri movimenti civici che hanno mostrato interesse per il progetto politico, la coalizione tornerà a riunirsi per completare il programma elettorale ed individuare, in tempi brevi, il candidato sindaco.