Occasione per le associazioni di Ginosa

GINOSA – Oltre 8,6 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, due linee di finanziamento: fino a 40.000 euro per progetti di innovazione e fino a 8.000 euro di rimborsi per spese sostenute. È stato presentato venerdì 28 gennaio nella Sala Consiliare del Comune di Ginosa l’avviso pubblico Puglia Capitale Sociale 3.0 alla presenza dell’Assessora al Welfare regionale Rosa Barone. Sono intervenuti il sindaco di Ginosa Vito Parisi, il consigliere regionale Marco Galante, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Dania Sansolino e Davide Giove, portavoce regionale Forum Terzo Settore. Presenti anche l’assessore alle Politiche Sociali di Castellaneta Alfredo Cellamare e i sindaci di Laterza e Palagianello Franco Frigiola e Maria Rosaria Borracci. Puglia Capitale Sociale 3.0 è un avviso finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità.

È diretto a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore, e al contempo, la concessione e l’erogazione di contributi alle associazioni per fronteggiare la gravissima situazione di difficoltà nella quale si sono trovate le organizzazioni che hanno dovuto sospendere o implementare le proprie attività nel corso del 2020, per effetto delle disposizioni legate all’esigenza di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Nello specifico, il Comune di Ginosa ha voluto promuovere il programma di interventi denominato “Puglia Capitale Sociale 3.0” Linea – A. Con questo avviso si intende effettuare una selezione delle proposte di partnership presentate dagli Enti del Terzo Settore che si vorranno candidare.

La proposta progettuale dovrà prevedere delle azioni che si svolgeranno sul territorio del Comune di Ginosa, con riferimento a logiche di reciprocità, prossimità, condivisione, sostenibilità, fattibilità e innovazione sociale. Tutte le info su come aderire, sul sito comune.ginosa.ta.it o al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/ notizie/item/puglia-capitale-sociale-3-0-linea-a-avviso-pubblico-per-avvio-candidature-deglienti-del-terzo-settore. «Il periodo che stiamo vivendo ci pone dinanzi a sfide sociali sempre nuove, a cui è necessario rispondere – spiega l’assessore Dania Sansolino – Puglia Capitale Sociale 3.0 rappresenta una valida risposta, nonchè una grande opportunità per potenziare il nostro territorio e il tessuto sociale attraverso le idee e i progetti che si andranno a realizzare. Il Comune di Ginosa e l’Ambito Territoriale TA/1 non potevano rimanere indietro rispetto a questo argomento ed è per questo che ci siamo attivati assieme al Consigliere Regionale Marco Galante e all’Assessore Rosa Barone per organizzare questo incontro e illustrare l’avviso pubblico a chi opera quotidianamente in questo settore».

«Sviluppare congiuntamente le progettualità, è la chiave per riuscire bene nel Terzo Settore, oggi più che mai chiamato a svolgere un ruolo fondamentale perché tocca diversi ambiti – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – il tutto può essere riassunto nel dare risposte e opportunità in termini di servizi e benessere della persona. Comune, Regione, cooperative e associazioni sono chiamate a lavorare sinergicamente per soddisfare i bisogni di cui la comunità ha bisogno. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’incontro, i colleghi Sindaci, la Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali Marica Curci, Davide Giove, il Consigliere Regionale Marco Galante e l’Assessore Rosa Barone per la consueta disponibilità e sensibilità dimostrate».