Nicola Sole, giovane patriota e poeta lucano

Il ritrovamento fortuito sul mercato antiquariale dei “Canti” di Nicola Sole, editi a Napoli nel 1858, mi permette di offrire ai lettori una fra le più belle liriche della poesia italiana dell’Ottocento, credo la più leggiadra e fresca mai letta. Ma chi era Nicola Sole, giovane patriota lucano morto a soli 39 anni? Informazioni sulla sua vita le ricaviamo da un opuscolo pubblicato da Eduardo de Vincentiis nel 1902, “Nicola Sole”, stampato dai Fratelli Martucci a Taranto, ed ora custodito presso la Biblioteca Acclavio. Il De Vincentiis sulla scorta di documenti di archivio, ricerche personali presso la famiglia del poeta, testimonianze di amici e documenti pubblicati, ne ricostruisce la biografia, dall’infanzia alla prematura fine. Nato a Senise nel 1820, altri lo dicono nato nel 1821, dopo gli studi propedeutici venne accolto nel Collegio medico a Napoli, ma il Rettore “fu costretto a scrivere ai parenti che l’anatomia e la patologia non erano adatti per lui”.

Più che di medicina era attratto dagli studi letterari. Passò agli studi forensi, toltogli l’assegno dalla famiglia, riuscì a completare gli studi ricorrendo agli amici e declamando poesie che componeva all’impronta nella case patrizie napoletane. Nel 1845 lo troviamo a Potenza dove esercitava la professione forense, memorabile fu una sua arringa sulla sacralità della donna che valse l’assoluzione di Giulia Pavese, una contadina che per difendersi da un’aggressione sessuale aveva ucciso il suocero. Per i suoi sentimenti liberali e patriottici espressi in un suo libro: “L’Arpa lucana”, fu costretto a nascondersi alla polizia borbonica. Nel 1849 aderì alla Giovane Italia. Dovette subire una carcerazione dal dicembre 1852 fino al settembre dell’anno successivo. Gli ultimi i tre anni della sua vita li passò a Napoli dove morì nel 1859. Tra le carte trovate dal De Vincentiis due sono di particolare interesse, la prima, una sorprendente lettera del 12 settembre 1858 del Tommaseo allo stesso Sole, nella quale il severo critico profetizzava al poeta lucano un successo maggiore del Foscolo: “la lieta riverenza che i suoi componimenti mi ispirano, mi fa ardito di desiderare ch’Ella , ammiratore del Foscolo, pareggiandolo, in quella parsimonia, per cui la poesia si distingue dall’eloquenza, lo vinca non solo nella sapienza poetica, cui veggio saggi non comuni in queste poesie, ma quel che più importa, nella serenità dell’affetto, e nella potenza del rendere gl’idoli della fantasia ubbidienti ad un gran pensiero civile e religioso, non già ombre languide di un mondo adolescente che più non ritorna”. Il secondo ritrovamento riguarda un breve componimento inedito del Sole “La preghiera del poeta”, musicato da Giuseppe Verdi. L’amicizia con Verdi risale agli ultimi due anni di vita del poeta. il Sole si recava la sera a casa di Verdi, che in quel periodo risiedeva a Napoli per preparare la rappresentazione del “Ballo in maschera”, che come è noto non andò in scena per i ripetuti interventi della censura borbonica.

Il Sole improvvisava versi accompagna to al piano dal maestro. Si univa alla compagnia anche il pittore Domenico Morelli, che in una lettera ad un amico così descriveva le loro scorribande notturne: La triade gloriosa si aggirava lungo il mare, sotto lo splendido cielo stellato, il Sole improvvisando versi, il Verdi rivestendoli di note, il Morelli facendo da pubblico e riempiendo la quiete notturna di applausi clamorosi”. Quando Verdi partì da Napoli per rientrare a Milano , il Sole volle comporre un carme, “Addio a Giuseppe Verdi”, nel quale ricordava quelle memorabili serate: “ Potente artista! La tua man talora/Ai miei Carmi impennava ali di foco”. Ma ora veniamo alla nostra lirica intitolata “La fanciulla e l’artista”. Nella vita di Nicola Sole compare ora un altro personaggio, lo scultore Antonio Busciolano, anche esso amico del Morelli, anche esso partecipe della opposizione al regime borbonico, morto nel 1871 alla età di 48 anni. Il Busciolano nel 1857 andava scolpendo una delle sue più belle opere, una statua della Immacolata. Oggi custodita nella chiesa del Gesù nuovo a Napoli.

Il Sole volle celebrare quell’evento componendo un idillio dove si descrive il tormento di un artista nell’immaginare il volto divino della Madonna: quale modello da utilizzare, come descrivere quella bellezza a cui non giunge sembiante umano? Invano l’artista dal suo studio volge lo sguardo verso il mare di Posillipo, non Capri cerca di scorgere lontana in una nube turchina, non il Vesuvio, è quel volto che cerca invano nella bellezza del creato, quando ecco aprirsi la porta: Vezzosa intanto e vereconda insieme Una rosea fanciulla ad ora ad ora L’uscio sospinge, che consente e geme. La non par tutto una fanciulla ancora; Sì infantilmente vola sulla ghiaia Quando contenta al sole arde e lavora. E pan guadagna sorridente e gaia, E pure aspetta la ricerchi amore Questa operosa Galatea di Chiaia. Un bel dardo di niveo candore Le nere trecce in cercine le frena, Ed ha sul petto e fra le trecce un fiore. Entra leve e spigliata, e si che appena Sfiora col breve zoccoletto il piano, E la torresti al canto una sirena. L’una poscia adoprando a l’altra mano Si scarca d’un corbel, colmo di argilla, Che d’un colle recò poco lontano. E i suoi viaggi, sin che il giorno brilla, Presta ripete, e a l’artista sovente Volge la bruna giovanil pupilla. La rondine così vispa e lucente Fra lo stagno e la gronda il vol ritesse Il pensile a fornir nido recente. -“Vieni, deh vieni per quest’onde istesse! (Sona così della fanciulla il canto) Vieni, ché gli occhi mi stancai sovr’esse! – “Vieni, ché Nella ti aspettò pur tanto! Vieni, ché Nella non sa più di balli, Vieni, ché Nella si morrà di pianto! “Ritorna amore, a le natie convalli, Ritorna, amore, al casolar natio Dai mari de le perle e de’ coralli.” Sì d’un mucchio di argilla ella fornio, Quel giorno e l’altro, il giovane pensoso, Sempre cantando; e lieta indi partio.

Lucio Pierri