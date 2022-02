Università e ricerca: il seminario

È in programma giovedì, 3 febbraio, alle 9,30, nell’Aula Magna del Dipartimento Jonico di Taranto, un seminario organizzato dal CQV con il quale si aprono gli stati generali del sistema universitario jonico il cui obiettivo è quello di offrire un momento di analisi e riflessione sul futuro dell’Università sul nostro territorio secondo prospettive che postulano una grande mobilitazione della comunità jonica, nella convinzione che solo un insediamento universitario radicato anche giuridicamente possa far svolgere, all’università, il suo ruolo di centro propulsore di saperi e ricerca, ma anche incubatore di progresso e sviluppo culturale, sociale ed economico. Sono trascorsi 38 anni da quel febbraio 1984 quando in Provincia il CQV, il Comitato Qualità della Vita, consegnò le 83000 firme della Petizione Popolare alle autorità e prese avvio l’insediamento universitario a Taranto.

È noto come il sistema universitario jonico ebbe origine da precise disposizioni ministeriali e legislative in base alle quali furono attivati Corsi di Laurea su ambiente, maricoltura, beni culturali e, successivamente, professioni sanitarie, tenendo conto delle specificità, potenzialità e vocazioni del territorio. Oggi s’impone una condivisa azione progettuale per puntare all’Università di Taranto: oggi si punta ad un articolato progetto che prenda avvio prima dal consolidamento e sviluppo dell’intero sistema universitario jonico che significa: istituzione della Fondazione Archita, soggetto giuridico per lo sviluppo accademico e la ricerca; conferma e consolidamento dell’attuale offerta formativa universitaria a Taranto e, in particolare, istituzione del Dipartimento della Salute e dell’Ambiente jonico; le conseguenti clinicizzzazioni; la conferma della magistrale di Scienze e tecniche dello sport e conseguenti “palestre della salute”; il supporto ai vari Corsi di Laurea dal Dipartimento jonico a Scienze Ambientali, Informatica; l’impegno a programmare, dal prossimo anno accademico, il “recupero delle vocazioni del territorio (maricoltura, Beni Culturali, area umanistica , ecc); la “sinergia” inter-ateneo con: il Politecnico e i vari Corsi di laurea operanti su Taranto (in primis la scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e e paesaggistici), Marina Militare, la Lumsa, il Paisiello; una forte e incisiva azione per laricerca (Tecnopolo del Mediterraneo, CNR, ecc).

Tenuto conto dei “tavoli tra Università, Regione, ASL”, si auspica che le realtà territoriali, soprattutto la Regione Puglia, prevedano il sostegno all’Università a Taranto con pluriennali risorse economiche e che tale azione sia supportata dal Ministero dell’Università con risorse e “punti organico” anche attraverso il riconoscimento della Fondazione Archita che il gruppo “Formazione Ricerca Lavoro”, istituito dal Prefetto di Taranto e coordinato dal sen Mario Turco e dal presidente del CQV sta realizzando d’intesa con l’Università di Bari, i Sindaci, la Provincia, la Regione Puglia e i sindacati, soggetto giuridico a sostegno proprio della formazione, ricerca e lavoro. Il programma dell’incontro prevede anche un momento di discussione su una serie di progetti che i CQV intende realizzare a breve termine, fra cui l’istituzione di uno sportello giovani che aiuti quest’ultimi nelle scelte scolastiche, universitarie, professionali, ricerca prima occupazione, reinserimento nel mercato del lavoro. Parteciperanno: Elvira Serafini (segretario generale SNALS), Senatore Mario Turco (coordinatore “Formazione Ricerca Lavoro), i Rettori Stefano Bronzini e Francesco Cupertino, i professori Antonella Viola e Piero Abbruzzese. Nell’occasione saranno premiati Anna Maria Candela, Loredana Ficarelli, Franca Tommasi, Francesco Fischetti, Alessandro Faino, Alba Noti, espressione ed esempio d’impegno per il sistema universitario jonico. Coordina il giornalista, Gianmarco Sansolino. Introduce i lavori Carmine Carlucci, presidente CQV, mentre i saluti istituzionali sono affidati a Riccardo Pagano, direttore Dipartimento Jonico.