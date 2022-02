Taranto, adesso c’è il Campobasso

Viaggio senza tregua. Nemmeno il tempo di rientrare nel cuore della notte dal territorio laziale, che il Taranto si è ritrovato nel quartier generale dello stadio Iacovone per inaugurare immediatamente il sottile segmento cronologico di preparazione tecnico tattica, propedeutico alla sfida interna di domani pomeriggio contro il Campobasso. Il gruppo ionico si è dedicato all’unica sessione di allenamento già nella mattinata di ieri: tutti i calciatori impiegati nel corso della gara pareggiata con il Latina hanno effettuato il consueto lavoro di scarico e di ripristino delle energie psicofisiche, mentre il restante drappello ha insistito su una serie di esercizi votati al dinamismo. La vigilia consterà di una seduta di rifinitura in agenda nel pomeriggio odierno, la quale sarà preceduta dal tradizionale colloquio fra Giuseppe Laterza, tecnico rossoblu, e gli operatori della stampa locale.

Come noto, domani si recupera integralmente il 21mo turno, ovvero la seconda giornata del girone di ritorno già prevista lo scorso 9 gennaio, rinviata dai vertici della Lega Pro ai fini del controllo dell’aumento dei contagi da variante omicron all’interno dei club di pertinenza, soprattutto in attesa della modifica al protocollo sanitario, vidimato dal Comitato Tecnico Scientifico due settimane fa. Il Taranto affronterà il Campobasso fra le mura amiche, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.00: la vendita libera dei biglietti per assistere al match proseguirà sino al momento di avvio della partita stessa. Invariato il listino abbinato alle diverse sezioni: sono confermate le tariffe ridimensionate per i giovani; per i bambini sino ai 12 anni compiuti, infatti, il costo del tagliando sarà di 2,50 euro; per i ragazzi di età compresa dai 12 ai 16 anni, invece, il prezzo previsto è di 6,00 euro. L’iniziati va è esclusiva per i settori di Curva Nord e Gradinata. Questo l’elenco completo dei costi distribuiti per settori, comprensivi dei diritti di prevendita e delle commissioni on line (i tagliandi possono essere opzionati anche tramite il circuito Vivaticket): Curva Nord intero € 13.00 / ridotto € 11.00; Gra – dinata intero € 17.00 / ridotto € 15.00; Tribuna Laterale intero € 30.00 / ridotto € 28.00 ; Tribuna Centrale intero € 50.00 / ridotto € 48.00; Curva Ospiti intero € 13.00. La gara sarà trasmessa in diretta dall’emittente streaming esclusivista Eleven Sports. A dirigere Taranto-Campobasso è stato designato Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli (Latina) e Lorenzo D’Ilario (Tivoli); selezionato per la mansione di quarto ufficiale è Felipe Salvatore Viapiana, dell’area di Catanzaro.

Il duello fra ionici e molisani rappresenta il prologo di un calendario agonistico rimodulato e decisamente cospicuo per le compagini inserite nei tre raggruppamenti della serie C: sette gare incastonate nel mese di febbraio, il quale annoverava in origine un turno infrasettimanale. Non solo: coincide con la prima esibizione ufficiale dopo la conclusione della campagna invernale del calciomercato, certificata ieri sera ed improntata a riflessioni mirate su eventuali correzioni e limature degli organici in attività. Il Taranto ha comunicato il rientro di Niccolò Ghisleni all’Atalanta, club detentore del suo cartellino: l’attaccante classe 2001 era stato prelevato in prestito in estate. “La società ringrazia Niccolò per la sua professionalità e gli augura i migliori successi per la sua carriera”, si legge nella nota. Il giovane ha subìto un trauma distorsivo al ginocchio destro durante l’allenamento di venerdì scorso. In materia di infermeria, è sotto osservazione il difensore centrale Zullo, costretto ad abdicare dal secondo tempo del match di Latina per un risentimento muscolare: l’avvicendamento è stato appannaggio del collega rientrante Riccardi, il quale ha smaltito la lesione al quadricipite rimediata nel corso della gara col Messina a dicembre. Persevera l’assenza di Granata, altro protagonista della retroguardia: il giovane è fermo ai box dalla sfida col Picerno a causa di uno stiramento. Ieri si è pronunciato il giudice sportivo: è stata comminata una multa di 500 euro al Taranto “per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all’11’ del primo tempo ed al 22’del secondo tempo, all’interno del settore occupato dagli stessi, due petardi di notevole potenza”.

Il Campobasso sarà privo dei difensori Bontà e Menna, entrambi squalificati per recidività in ammonizione. Francesco Montervino, direttore sportivo rossoblu, ha operato ieri presso l’Hotel Sheraton di Milano, sede delle negoziazioni calcistiche: bandito ogni clamore e vietata ogni frenesia, incentivate semmai le meditazioni circa il perfezionamento o il riempimento delle caselle dei ruoli essenziali in organico. Riflettori puntati sugli innesti di qualità da valutare tra le zone nevralgica ed offensiva dello scacchiere: è sfumato Vincenzo Sarno, esterno in forza alla Triestina, il quale pare abbia preteso un biennale immediato dal sodalizio rossoblu, intenzionato a stipulare, invece, un contratto pro tempore, sino alla fine del campionato, con opzione per la stagione successiva. La permanenza di Mario Pacilli nelle fila del Taranto è stata la “condicio sine qua non” dei tentativi registrati: l’esterno destro ha rifiutato le proposte di Imolese e Pergolettese. Si sono susseguite suggestioni, come quella inerente Oliver Kragl. L’approccio col centrocampista di origine teutonica c’è stato, ma le richieste economiche sono apparse esose, come testimoniato dal suo procuratore Matteo Materazzi. Proibitivo il pensiero per Kalifa Manneh, il cui cartellino appartiene al Perugia: la società umbra potrebbe dirottare l’attaccante in serie C, nel novero dei club era stato inserito anche il Taranto Ad innescare il sondaggio da parte di due società in cadetteria, ovvero Spal e Perugia, è stato invece Niccolò Chiorra, portiere titolare del Taranto: il giovane resterà in riva allo Ionio, in prestito dall’Empoli sino a giugno.

Alessandra Carpino